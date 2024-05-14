12355爱“心”百校行守护青少年心理健康

山东大学学生心理协会有一个“回音树洞”，经常收到学生咨询学业压力、人际关系等问题的来信。协会成员看到后便会回复，提出建议。在首都师范大学心晴社，学生会分享喜怒哀乐，学习如何应对生活中的挑战。

用心感知青年温度、用情传递党的温暖，共青团12355青少年服务台（以下简称“12355服务台”）着力向青少年提供成长咨询和权益服务。2023年，12355热线接听率为92%，接听量达65万，干预危机个案2800余例。这条畅通了18年的电话热线，持续为青少年成长保驾护航。

同为关注青少年心理健康的平台，当高校心理健康社团和12355服务台相遇，会擦出怎样的火花？5月12日，“12355爱‘心’百校行”活动启动仪式在江苏省南京市举办，共青团12355流动服务台巡航护“心”活动同时启动。

共青团中央维护青少年权益部部长岳伟在致辞中表示，希望通过该系列活动，充分发挥心理社团的专业优势、组织优势，和社团师生一道，向更多同学提供更高质量的心理健康朋辈服务，帮助他们养成热爱生活、珍视生命、自尊自信、理性平和、乐观向上的心理品质，助力大家在追求人生梦想、投身强国建设的道路上奋勇向前。

在南京审计大学举办的“12355爱‘心’百校行”首站活动中，多家12355服务台入驻“心理市集”展位。清华大学人机交互实验室展出了自己研发构建的心理咨询数字平台，江西（南昌）12355青少年服务台带来明信片、手提袋等多种和心理相关的文创产品……“青少年心理健康议题研讨会”聚焦青少年心理健康，邀请心理健康工作者、青少年代表等不同群体参与讨论，为青少年的健康成长贡献智慧和力量。“心理健康社团建设经验分享”邀请心理领域专家提供专业培训；心理健康社团指导教师及负责学生交流分享社团建设、管理、活动开展等工作经验。

2023年，为更加精准关爱大学生心理，团中央权益部、全国学联秘书处、中国青年报社联合开展“高校心理健康社团寻访活动”，在全国高校直接联系120个心理社团，提供经费保障、专业培训、实践锻炼等支持，帮助社团提升专业能力和服务本领。5月至6月期间，这120家社团将持续开展“12355爱‘心’百校行”活动，帮助大学生提升心理健康素养。共青团12355流动服务车也将走进高校，合力守护大学生身心健康。本次活动现场，心理健康社团和12355服务台“结对共建”，共同为青春护航。