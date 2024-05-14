中药食材强势来袭 2024烘焙新品“本土化”

中国风刮到烘焙圈，今年的烘焙新品也融入中药材和滋补食材，如山药、枸杞、牛蒡等，受到国人喜爱。

为可颂蒙上一层意式车厘子奶油，或是在面包中加入厚厚的包裹着新鲜草莓的奶油——2024年，烘焙产品在产品创新方面，含乳产品的应用尤为突出。来自欧睿国际关于烘焙产品的趋势报告显示，含乳表面装饰产品和含乳馅料产品分别占据了新品的26.3%和14.5%。原味奶油、风味奶油和马苏里拉芝士等乳制品在新品中的应用，不仅丰富了烘焙产品的口味，也提升了产品的营养价值。

桂圆味曲奇、山药枸杞面包、黑蒜鸡肉贝果……健康养生已成为消费者选择食品的重要考量因素。多个品牌在新品中融入了中药材和滋补食材，如山药、枸杞、牛蒡等，这些食材不仅增加了烘焙产品的健康价值，也满足了市场对创新和文化特色产品的需求。

龙井麻薯、茶王千层……茶香风味在烘焙新品中的流行，体现了人们对清新口味的追求。无论是伯爵茶、乌龙茶还是抹茶，茶的清香与烘焙食品的结合，为消费者带来了全新的味觉体验。

此外，烘焙新品种中，欧洲的经典产品开始崭露头角。例如法国传统布里欧，内部柔软、外皮酥脆，落地中国后加入了巧克力、覆盆子酱、坚果等馅料，赋予了经典面包丰富口味；起源于维也纳的丹麦面包层次分明、奶香浓郁，进入中国后与贝果进行了融合，面包里放入黄油经过发酵整形层层酥皮堆叠，表面洒满肉桂糖带来全新口感。文/本报记者 陈斯