绿色智能守护健康 推动家电“焕新潮”

全国消费品以旧换新行动已在多座城市拉开序幕。以北京站为例，电商平台提升了空调、电脑、投影设备、小家电等旧机残值并推动收旧送新一体化服务升级，针对旧机拆卸额外花费、大件家电搬运困难等痛点，提供免费上门拆旧安装等服务。

除了在购买价格上获得实惠，“新一代”家电围绕健康在绿色智能等方面进行了提升——这些优势才是推动消费者换新的最大动力。

政策引导以旧换新 释放绿色智能家电新动能

为扶持家电产业，培育发展新动能，国家和地方政府密集出台系列政策，一方面鼓励家电产业升级，特别是针对智慧厨房、健康卫浴、养老监护等生活场景，围绕消费者健康需求，实现技术创新和产品升级，另一方面引导消费者积极“以旧换新”，发挥财税政策和消费金融的作用，激发市场对绿色智能家电的需求。

2024年3月，商务部、发改委等14部门发布《推动消费品以旧换新行动方案》，鼓励有条件的地方对消费者购买绿色智能家电给予补贴，并完善废旧家电回收网络，支持家电以旧换新。

与此同时，AI、物联网等技术的融合发展，特别是大模型、人机交互、自然语言识别等技术与家电的深度融合，极大地推动了家电智能化的发展。让生活更便捷，是人们对“新一代”家电的直观感受。

京东电器数据显示，居民新生活方式消费和以旧换新带来的“焕新”消费主导了“五一”小长假的3C家电消费。其中家电以旧换新带来的“焕新”销售贡献度占比实现翻倍增长，一级能效空调、大容量冰箱、“洗衣机+烘干机”的洗烘套组，家务电器中的洗碗机和扫地机器人等智能品质型家电迎来“焕新潮”；并且，智能家居同比增长超过220%。

人们对新生活方式的追求，对家居空间利用愈发重视，中央空调、扫地机器人、洗碗机、净水三件套、蒸烤一体机、大容量对开门冰箱、洗衣干衣套组等智能品质家电和全屋定制一起火热起来。

“换新”潮中，“洗衣机+烘干机”的洗烘套组表现亮眼。安永研究显示，6成单身人群居住在30至40平方米的公寓中，有限的居住面积影响他们对功能集成家电的偏好，也成为洗烘一体化套装市场持续扩容的重要驱动。

此外，人们对家电的审美要求不断提升外观设计成为“换新”的重要因素之一。家电正逐渐摆脱单一的工具属性, 向时尚单品过渡，家电、家居与家装之间的边界日渐模糊。特别是在Z世代成为消费生力军的背景下，家电有望成为家装的前置环节和室内场景下情绪价值的承载，兼具设计美学和高效功能的家电将成为人们的优先选项。

面对消费者的审美追求，各大家电厂商也顺应家电家居家装一体化趋势。除配色定制外, 还陆续推出嵌入式家电产品，与家装家居实现一体化融合，这也成为家电发展的新风尚。

高增速家电健康属性突出 用户热衷于了解产品“黑科技”

36氪研究院发布的《2024年中国健康家电消费及趋势研究报告》显示，2023年，家电零售规模同比增长3.6%至8498亿元，高增速品类多具备空气净化、水净化、食物保鲜、环境清洁等功能，健康属性突出。

健康家电已成为我国家电消费新趋势和生活新风尚。所谓健康家电，既包括核心功能为个护和环境清洁、健康属性明显的家电，如洗地机、净水器、空气净化器、洗碗机等，还包括在基础功能上叠加健康功能的家电，如搭载空气净化功能的新风空调、具有除菌抑菌功能的洗衣机等，其核心价值在于提升空气、水、饮食等外部环境的安全特征以及实现有效的个人健康护理。

近年来，国人健康意识的提高使得具有健康特征的家电产品备受市场关注，而人均可支配收入的增长又为消费者购买健康家电产品提供了必要条件。

值得关注的是，人们正在从过去被动接受产品信息向主动获取信息转变，学习型消费者逐渐增多。对于健康家电兴趣人群而言，视频类、内容类和电商类平台是其选购健康家电前获取相关信息的主要渠道，占比分别为77%，74%和63%。通过视频类平台，特别是科普类、测评类视频，可更为直观地了解健康家电背后的黑科技，从而辅助购买。

净化效果可视化 除菌抑菌待加强 “新一代”健康家电还有进步空间

为了推动“以旧换新”，“新一代”家电需要满足人们哪些新的需求？

具体从产品来看，吹风机等个护家电已实现较高渗透，36氪的调查显示，人们认为吹风机头发养护功能有待提升，40%受访者期待用后减少干枯分叉困扰、提升秀发水润度。

同时，除菌抑菌空调、冰箱与洗衣机具有较大增长潜力。

59%用户期待新风空调根据环境感知实现自调节，放大空气净化效果。目前来看，空调存在除菌效果不及预期这一痛点。作为空气净化和输送新风的健康家电品类，新风空调还承担了去除过敏原、净化甲醛及PM2.5等空气中常见污染物的职责，其效果同样与人们的预期存在一定差距。由于缺少可视化的衡量，用户无法确切评估空气净化的效果。并且，空气质量受所在地区、所在环境和所处天气的影响，超半数用户期待新风空调通过对周围环境的感知实现智能化自调节，放大空气净化效果。

对于冰箱而言，人们重点关注其除菌抑菌和全面保鲜功能。44%受访者认为冰箱保鲜效果有待进一步提升，特别是针对部分贵重食材、易变质等特殊食材的保鲜效果不及预期。40%受访者表示食物串味也是冰箱使用过程中容易发生的问题。针对上述痛点，超半数受访者期待通过搭载可视化的除菌抑菌模块，真正减少冰箱内部的细菌滋生。另有近半数受访者对全食材保鲜存在一定需求，希望能够针对不同类型的食材和食物进行冰箱内环境智能调控，减少因对食材储存条件不了解、人为操作失误导致对食材保鲜效果产生的负面影响。

针对洗衣机品类，使用者最期待优化清洁除菌和衣物精准护理功能。32%以上的受访者表示，清洁除菌不便、机器噪声过大和异味残留是洗衣机使用中的最大难题，其中37%认为内壁、密封圈和滚筒内部的清洁除菌不够便捷，难以确保衣物的清洁和人体健康。另有39%受访者希望通过洗衣机实现衣物的精准护理，避免褪色、走形等问题。

对于在国内家庭接受度越来越高的洗碗机来说，人们期待其实现全方位餐具清洁和自清洁，保障饮食健康并减少二次污染。有受访者认为，阻碍洗碗机高效发挥健康功能的原因在于，并非所有材质和尺寸的餐具都能放进洗碗机进行清洗，仍需要手洗辅助，无法完全实现机洗，解放双手。另有不少人对洗碗机的清洗与消毒效果存疑，且认为餐具清洗完仍有水渍残留，容易滋生细菌，带来二次污染。

厨房电器中，净水机成为不少家庭的重要“健康守护者”。人们不仅期待净水机配备自清洁功能减少二次污染，也关注水质、水温与饮用场景的智能自适配。其中，重点受关注的二次污染风险，包括由机器内部细菌滋生、水龙头和管道内壁除菌不彻底带来的用水污染。此外，人们还期待通过智能调节，使得水温、水质更好地服务于饮用场景，比如冲奶粉、泡茶、泡咖啡等。

“能不动手就不动手”理念流行 小家电强调智能化

艺恩发布的《2024小家电消费趋势洞察报告》预测，未来五年小家电市场的年均复合增长率将达到12.63%。而现代人对小家电的需求已从单纯的实用性转变为对智能化和便捷化的高要求。

随着“能不动手就不动手”的生活理念流行，智能小家电正成为年轻人的新宠。智能小家电如自动饮水机、扫地机器人、智能垃圾桶等，凭借其解放双手的科技属性，深受年轻消费者的喜爱。这些智能小家电不仅极大地节省了人们的时间和精力，还提供了更为健康和环保的生活方式。

在品类发展方面，厨房小家电依然是市场的主力品类，而生活类小家电则展现出迅猛的发展势头。空气炸锅、微波炉、破壁机等厨房小家电的种草热度最高，而扫地机器人、洗地机、加湿器等生活小家电也获得了市场的广泛关注。

近年来，宅家、聚会、办公室等场景化内容在社交媒体上引起了广泛关注，尤其是厨房类小家电的种草热度更是居高不下。短视频社媒平台成为人们获取小家电信息和种草的重要渠道。

目前，国人对小家电的正面评价主要集中在质量、外观、科技智能、功能实用性和操作便捷性上。然而，也有部分人群对智能小家电存在智商税、频繁故障等负面评价。如何提高产品实用性以及智能功能的稳定性，是“新一代”小家电需要解决的问题。文/本报记者 陈斯