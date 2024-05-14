女性心血管病高发 竟有这些“特殊原因”

谈到女性健康，我们常常会想到妇科疾病、乳腺癌、宫颈癌等，但却忽略了心血管疾病。据世界心脏联盟统计，心血管疾病是全球女性的“头号杀手”。对于女性来说，心血管疾病的多发，还有很多由其生理特点决定的“特殊原因”。了解原因并提早预防，可有效降低患病风险。

怀孕生产

妊娠期高血压疾病 被证实与产后突发高血压和心血管疾病的发生有关。妊娠期女性存在至少1个高危因素（子痫前期、多胎妊娠、慢性高血压、I型或II型糖尿病、慢性肾病或自身免疫性疾病）或至少2个中等危险因素（未生育、肥胖、子痫前期家族史、社会经济因素、高龄），可低剂量服用阿司匹林，以降低子痫前期的风险。

妊娠期糖尿病 具有妊娠期糖尿病史的女性，未来患有心血管疾病的风险也将增加，包括2倍的高血压风险、2倍的中风风险和2.8倍的缺血性心脏病风险。除此之外，妊娠期糖尿病史也与未来增高1.4-20倍的II型糖尿病风险有关。

早产 即在妊娠37周前分娩也与增加的心血管疾病风险有关，早产次数越多、时间越早（小于34周），未来发生心血管疾病的风险就越高。

流产及死产 这些情况发生心肌梗死、脑梗死和肾血管性高血压的风险大约增加2倍，其中流产占1.45倍。

宫内生长受限 通常与子宫-胎盘的灌注不佳有关，研究指出，有该病史的女性患有高脂血症、高甘油三酯血症和胰岛素抵抗的风险也更高。

提前绝经

提前绝经（年龄<40岁）及相对早期绝经（45-49岁）也被认为是一个心血管疾病风险增强因素。绝经后，降低的雌激素水平会造成体内体脂分布的变化、糖耐量降低、血脂异常、血压升高、交感神经张力增加、内皮功能障碍和血管炎症。

多囊卵巢综合征

患有多囊卵巢综合征的女性代谢综合征的风险会增加，包括腹部肥胖、糖尿病、血脂异常及高血压。这些因素可能会导致内皮功能障碍，而这是心血管疾病风险的一个标志。

因此，多囊卵巢综合征的女性患者应进行心血管疾病风险筛查，包括每6-12个月密切监测体重变化，至少每年检查血压、空腹血脂、血糖控制筛查及体育活动评估。

自身免疫性疾病

相比于男性，女性更有可能患有潜在的自身免疫性和炎性疾病，导致心血管疾病的风险增加。系统性红斑狼疮和类风湿关节炎等疾病在女性中非常普遍，并与诱发动脉粥样硬化和冠状动脉微血管功能障碍有关。

焦虑与抑郁

焦虑、抑郁是女性冠心病的独立危险因素，女性患病率是男性的2倍。

与男性相比，女性受抑郁、焦虑、急性或慢性情绪压力等社会因素困扰的现象更为普遍。不良情绪与心血管疾病的发生密切相关，且抑郁、焦虑有时不仅仅表现为情绪的改变，还会有胸闷、胸痛、心悸多汗等类似心血管疾病的症状，需要进行鉴别。

本组文/雷海玲（北京积水潭医院）

敲黑板

“高危”女性 要做风险评估

研究表明，全球有1/3的女性死于心血管疾病，甚至45%的20岁以上女性患有某种形式的心血管疾病。尽管心血管疾病发病率较高，但通过改善生活方式、定期健康评估和采取必要的预防措施，可以有效降低患病风险。

除了心血管疾病的传统危险因素高血压、糖尿病、高血清胆固醇、高龄、肥胖、吸烟、过量饮酒、不合理膳食、缺乏运动锻炼、社会压力大、缺乏睡眠、家族史、社会压力与心理问题等以外，针对于女性的心血管疾病独特因素也同样需要引起我们的重视。

对于存在文中提到的多种高发因素的女性，要注意提前进行心血管疾病的风险评估，制定个性化的干预策略，定期随诊规范监测，早发现，早治疗。