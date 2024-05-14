考试压力山大？试试这招赶走焦虑

考试季即将到来，各大医院的心理科也将迎来考生焦虑高峰季。焦虑一定是一件坏事情吗？什么样的焦虑需要专业干预？家长们又能做些什么帮助孩子们顺利度过考试季呢？今天， 临床心理科医生就来为考生和家长答疑解惑。

太焦虑会影响考试成绩

适度的考试焦虑是一种积极的心理状态，有助于考生保持警觉、注意力集中，并激发应对挑战的积极性。在一定程度上，考试焦虑可以增加考生的随机应变能力，帮助他们更好地适应考试环境。

然而，过度焦虑会对考试成绩产生负面影响，可能导致考生心理压力过大，影响思维清晰度和记忆力，进而影响答题效率和准确性。此外，紧张过度还可能导致考生在考试中表现不稳定，临场发挥受阻，甚至出现记忆丧失、注意力不集中等问题，从而影响考试成绩。

对于考生来说，关键在于保持适度的考试焦虑，控制焦虑程度，保持良好的心理状态，以便在考试中发挥出自己的最佳水平。

这些“心病” 可求助专业医生

逢考必焦虑 成绩不理想 如果考生在每次大型考试中都出现明显的焦虑情绪，导致考试成绩不理想，可能需要专业医学帮助。这种情况表明考生可能存在持续的焦虑问题，需要进行评估和干预。

心神不宁 影响生活 如果考生在考试前期出现持续的心神不宁，很大程度影响学习效果和日常生活，可能需要专业医学帮助。

考试前期身体不适 如果考生在考试前期或考试期间出现身体不适，如失眠、胃肠不适等症状，可能与考试焦虑有关，需要专业医学帮助进行评估和治疗。

考生的情绪体验被忽视 如果考生自身感受到焦虑，但家长误认为学生平时性格开朗，不会出现焦虑情绪，这时可能需要专业医学帮助来进一步评估考生的情绪问题。

家长焦虑影响孩子 有时候家长自身也存在考试继发引起的焦虑，可能误认为学生不努力或纠结孩子的问题，导致对考生的情绪支持不足。在这种情况下，家长也可以寻求专业医学帮助，了解自身焦虑情绪对考生的影响，并学会有效地支持和引导考生。

生物反馈技术 缓解考试焦虑

在医疗机构的心理门诊，医生会根据考生情况，适时推荐生物反馈技术帮助考生缓解考试焦虑。这是一种通过测量和反馈个体生理指标的方法，能帮助个体学会自我调节身体的生理反应。常用的生物反馈指标包括心率、呼吸频率、皮肤电活动等。

与单纯的应试技巧不同，生物反馈技术可以帮助考生在长期的学习和考试过程中建立健康的心理调适机制。考生可以看到自己的生理指标变化，通过训练自我调节身体的生理反应，如调节呼吸、放松肌肉等，从根本上达到放松和缓解焦虑的效果，提高应对考试压力的能力。

生物反馈技术是一种非侵入性、无伤害性的方法，不需要药物干预，适合广大考生使用。

本组文/石慧（北京朝阳医院）

多知道点

家有考生父母还能做些啥？

管理自己的情绪 家长首先要保持冷静和平和的态度，不要将自己的焦虑情绪传递给考生。家长的情绪稳定和积极的态度可以对考生产生积极的影响。

加强和考生的交流 与考生建立良好的沟通和信任关系，倾听他们的想法和感受，给予心理支持和鼓励。家长应当真正做到言行一致，用行动来支持考生。

营造良好的学习环境 为考生提供安静、整洁、舒适的学习环境，避免干扰和嘈杂声音，有利于他们集中注意力。同时，家长协助考生制定合理的学习计划，分配时间和复习内容，减少焦虑感。

关注孩子的作息 家长应当关注考生的作息习惯，帮助他们保持良好的生活规律，适当休息和放松，避免过度疲劳。家长也可以鼓励考生参加适当的运动或放松活动，以减轻考试压力。

接受可能的失败 家长应该接受孩子的失败，不给予过多的压力和指责。只有真正接纳失败和不完美，才能帮助考生迎接挑战、超越自我，树立正确的学习态度和价值观。