节能宣传周促进绿电消费

昨日，北京市节能宣传周启动仪式在通州区城市绿心森林公园举办，首场活动主题为“‘电’亮零碳未来”。北京青年报记者从北京市发改委了解到，近年来，本市大力促进绿色电力消纳，绿电消费服务平台初步建成，绿电消费核算试点有序推进，绿色电力交易实现常态运营，绿色电力市场规模持续扩大。今年以来，通过电力交易平台达成的绿电交易电量已是去年全年绿电交易电量的2.4倍。

接下来的几天时间里，节能宣传周将围绕绿色生活、青少年行动、知识科普等内容广泛开展线上线下宣传活动。活动内容包括“电”亮零碳未来活动，将对鼓励和激发绿色电力消费内生动力，推进全社会绿色电力消费和使用发挥重要作用；开展北京市绿色发展及碳达峰碳中和大宣讲，讲解国家和本市节能减排形势，宣传绿色低碳理念；“2024北京绿色生活季”动员会将聘请知名专家解读推动绿色生活方式转型对促进经济社会发展的重要意义，同时邀请往届绿色生活季的优秀企业代表进行经验分享，从而带动更多企业参与其中、带动更多市民携手行动，共同践行绿色低碳的生产生活方式。

除此之外，节能宣传周期间还将聚焦节能降碳、消费品以旧换新、垃圾分类等内容，共同举办节能宣传周专题电视报道、“公共机构零碳课堂”培训、家电节能安全知识社区宣传、垃圾分类进校园科普宣传小课堂等系列活动，广泛营造节能减排全民行动的良好氛围，让节能降碳的观念更加深入人心。

昨天的活动中，华能新能源股份有限公司与中国通信建设北京工程局有限公司、北京京能清洁能源电力股份有限公司与中关村延庆园管委会、大唐国际发电股份有限公司与北京世纪互联宽带数据中心有限公司发用双方代表签署了绿色电力交易双边意向书。活动发起了“绿色转型，节能攻坚”倡议，倡导政府部门、电网公司、发电企业、电力用户、电力交易机构等相关单位紧密配合、共同发力，厚植绿色理念，主动节约能源，积极参与绿电绿证交易。北京奔驰汽车有限公司顺义分公司、北京城市副中心投资建设集团有限公司等10家单位成为2023年北京市绿电消纳责任领跑者单位。

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本市鼓励电动汽车购买使用绿色电力

北京青年报记者从北京市节能宣传周启动仪式上获悉，“十四五”以来，北京持续深化节能降碳工作成效显著。下一步，北京将大力推广“新能源车充新能源电”，创新探索促进电动汽车消费绿色电力的交易机制，引导和鼓励电动汽车充电负荷购买使用绿色电力，实现电动汽车绿色出行。

北京市发展与改革委员会相关负责人介绍，本市加强节能管理与能力建设，突出规划计划引导、强化法规标准约束，推动建筑领域绿色发展。制定印发80项节能降碳地方标准，涵盖建筑、工业、交通、公共机构等重点用能领域。全面开展节能监察，依托“互联网+监管”平台实行全覆盖，累计完成监察1581家次。

此外，本市还持续推动市场导向的绿色技术创新体系建设，累计发布90项创新型绿色技术，公开推荐了3个需求应用场景。激活节能市场活力，研究开发北京节能潜力评估和节能量核证方法学，免费向社会开放。推动大型数据中心企业开展电耗监测，实施节能降碳改造。推动191家单位完成清洁生产审核。累计支持了60个项目实施节能技术改造。延长实施节能减排促消费政策，对节能减排商品给予补贴。实施促进绿色消费政策，面向在京消费者发放“京彩·绿色”消费券，鼓励消费者购买使用绿色智能商品。

下一步，本市将继续大力推进绿色电力消纳工作，持续扩大京外绿电供应规模，积极服务公共机构、企事业单位、产业园区、数据中心和电动汽车充电桩运营企业等重点用户购买使用绿电；完善并拓展分行业、分区域绿电消费核算机制，建立多层级、多维度、多周期的核算体系，可再生能源消费不纳入能耗总量和强度调控，帮助企业展示绿色发展成效，推动形成绿色低碳生产生活方式；大力推广“新能源车充新能源电”，创新探索促进电动汽车消费绿色电力的交易机制，激发供需两侧潜力，引导和鼓励电动汽车充电负荷购买使用绿色电力。

文/本报记者 武文娟