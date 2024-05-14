消费金融激发市场活力

今年“五一”假期，招联金融、中原消费金融等消费金融机构推出形式多样的促消费活动，拿出“真金白银”让利用户，服务举措逐渐向便民领域延伸渗透，持续推动消费市场的“马车”跑起来。

记者了解到，针对“五一”假日消费特点，招联金融推出“五一”致敬劳动者优惠活动，为新市民等群体送上借款利率优惠等福利。为助力改善消费民生，招联金融结合假日节点推出多项优惠活动。海尔消费金融推出“助力‘五一’出行”活动，该活动为2.3万名消费者发放免息券，以实际行动支持用户消费。“五一”期间，海尔消费金融新增放款笔数超36.4万笔，新增放款额11.42亿元。此外，海尔消费金融依托股东家电场景，在山西试点上线智家分期产品，零首付、零利息、零手续费就可以购买海尔家电，支持用户在家、在店、在线三大交易场景灵活支付，极大增强了用户购买力。

中国银行研究院研究员杜阳表示，消费金融在假日经济中发挥了激发消费潜力、推动金融创新、助力消费复苏等重要作用。在假日经济中，消费金融满足消费者在衣、食、住、行等方面的消费需求，推动消费市场繁荣。在宏观经济复苏的关键节点，消费金融推动旅游、零售、餐饮等多个重点行业的快速发展，进一步夯实消费对经济增长的基础性作用。

值得注意的是，不少消费金融机构加快数字化转型，为消费者提供个性化金融服务，如线上支付、分期付款等，让消费者在假日经济中享受到更加便捷的消费体验。中原消费金融副总经理邵航表示，中原消费金融推出“五一”促消费活动，在中原消费金融APP内向用户发放最高5折免息券、实物奖励等，充分满足用户假日期间的资金使用需求。中原消费金融通过智能化运营体系让利用户，推动居民消费升级。这一系列活动不仅有效促进各消费金融机构自身业务升级，更进一步助力消费市场复苏。

假日经济火热彰显消费市场活力。今年“五一”期间，旅游、演唱会、聚餐等消费场景受到消费者追捧，短期内用户资金需求大幅提升。作为提振消费市场的重要力量，消费金融机构聚焦用户“短、小、频、急”用款特点，加强对服务消费的综合金融支持，以优质的金融供给激发消费活力。

专家表示，消费金融机构应创新金融服务方式，以场景服务为突破口，构筑多触角、多场景、多层次的消费生态圈，通过优化用户金融服务体验，有效激活假日消费潜力。

“消费金融促消费要在推动产品创新、加强数字化建设、提升风险管理能力和加强品牌建设等方面不断发力，扩大市场份额，开发更多潜在客户，实现业务的可持续发展。”杜阳说。