释放重点商圈消费潜能

商圈的兴建运营，不仅带动投资和就业，也有利于促进周边区域的经济发展。建设重点商圈需要政府、企业和相关机构共同努力协作，通过进一步发挥重点商圈的优势挖掘消费潜能，为消费的持续增长作出贡献。

今年“五一”假期，消费者逛街热情高涨，大中城市重点商圈客流大幅上涨。以北京为例，全市60个重点商圈客流量达3586.9万人次，同比增长2.5%，消费金额达到99.2亿元。随着我国“消费促进年”系列活动持续推进，重点商圈在释放消费潜能方面发挥的作用愈加突出。

重点商圈囊括了购物中心、超市、专卖店、餐饮娱乐等不同的消费场所，对接了消费者多样化的需求，不仅吸引了大量的消费者前来购物，还促进了休闲、娱乐等活动的消费。重点商圈的高质量发展，不仅有利于营造消费氛围，增强购物体验，提升消费意愿，促进互动交流，也有利于进一步激发购物欲望，提高消费的效率和便利性，从而带动消费持续快速增长。

重点商圈的“人气”，是观察线下消费热度的重要视角。国家信息中心分析发现，今年以来，我国线下居民消费更趋活跃，线下商圈人流热度指数一季度较去年同期增长9.9%，其中3月份同比增长17.7%。据商务部商务大数据监测，“五一”期间，各地商圈人气旺盛，36个大中城市重点商圈客流量同比增长15.1%。这反映出重点商圈在激发消费活力方面的巨大潜能。

过去一段时间，受疫情影响，重点商圈发展曾出现过短暂沉寂。随着线下消费的恢复，重点商圈发展也迎来新的契机。商圈的兴建运营，不仅带动投资和就业，也有利于促进周边区域的经济发展。也要看到，建设重点商圈面临着规划和定位、单体规模、环境秩序维护、交通瓶颈、安全管理、电子商务冲击以及同质化竞争等多方面的问题。为此，需要政府、企业和相关机构的共同努力和协作，通过进一步发挥重点商圈的优势并挖掘消费潜能，吸引更多消费者前来休闲购物，推动商圈的繁荣和发展，为消费的持续增长作出贡献。

一方面，应基于市场调研和数据分析，为商圈制定明确、科学的发展规划。每座城市都有自己独特的历史文化、消费习惯、生活方式，这也铸就了一座城市的商业基底。因此，商圈规划在保障商业供给便民利民惠民的基础上，要适应个性化、差异化、品质化消费需求，同时深度融入城市总体规划，从而推动商圈规划在实际实施中能够精准落地。

另一方面，应坚持软硬件配套相结合，营造便捷可达、安全舒适的交通联系，串联商业设施、轨道交通与重要公共功能节点，实现商业空间的有机联系，放大商业空间的公共性，提升消费的体验感。在此基础上，鼓励商圈内的商家引入新业态、新模式，如线上线下融合的新零售模式。提供政策支持和资金扶持，推动商圈的数字化转型和智能化升级。

此外，要创新商圈宣传和口碑营销，放大商业消费的流量效应。可以定期组织各类促销活动，如打折季、购物节等，解锁消费新场景，吸引消费者前来购物；在商圈内举办文化活动和艺术展览，丰富商圈的文化内涵，提升消费者的购物体验；还可以鼓励商圈延长营业时间，发展夜间经济，提供夜间交通、治安等配套服务，确保夜间消费的安全和便利。同时，应加强消费者权益保护，严格商品和服务质量监管，及时处理消费纠纷和投诉。