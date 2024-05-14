治愈口腔黏膜伤口的新薄膜问世

俄罗斯托木斯克国立研究理工大学与西伯利亚国立医科大学科学家提出了一种使用由压电材料制成的膜治愈口腔黏膜伤口的方法。与全世界公认为“黄金标准”的聚四氟乙烯类似物不同，这种膜不仅保护伤口免受细菌侵害，还可以促进组织再生。相关研究结果发表在《应用材料与界面》杂志上。

口腔黏膜伤口是牙科和外科手术的常见后果。此类伤口的愈合可能是漫长且痛苦的，在某些情况下，会形成疤痕，导致外观和生理不适。

研究人员比较了两种类型的聚合物膜：牙医使用的聚四氟乙烯膜和用于闭合口腔黏膜伤口的膜，后者由偏二氟乙烯与四氟乙烯的共聚物制成，具有压电特性。

研究人员表示，尽管两种类型的膜在结构和理化性质上非常相似，但压电膜对于闭合口腔黏膜伤口更有效。他解释说，聚四氟乙烯膜可以保护伤口免受病原菌侵害，从而保证了必要的体内平衡，而压电膜不仅可以保护伤口免受病原菌侵害，还能促进组织再生，加速愈合过程。

这项研究可以帮助患者摆脱因口腔黏膜出现疤痕而带来的外观和生理不适。特别是压电薄膜是由俄罗斯自产聚合物制成的，其生产方法简单且相对便宜。在高电压下，聚合物溶液被喷射到旋转的滚筒上，所得的膜具有相互缠绕的纤维结构，可以与多层绷带相媲美。

（本栏目稿件来源：俄罗斯卫星通讯社 编辑整理：本报驻俄罗斯记者董映璧）