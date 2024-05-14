修复受损肝脏的新型细胞发现

科技日报讯 （记者刘霞）英国科学家在肝脏内发现了一种被称为“领导细胞”的新型细胞。它们在肝脏受损后进行自我修复方面发挥了重要作用。研究人员表示，这一发现有望催生新的肝病疗法。相关论文发表于新一期《自然》杂志。

肝脏在经历肝炎、药物性损伤和酒精性肝病等损伤后可自我修复。但有时肝脏受损严重，无法迅速愈合，会导致急性肝衰竭。一些急性肝衰竭患者可以通过药物逆转。然而，如果情况更严重，唯一的疗法可能是紧急肝移植。因此，人们迫切需要发现增强肝脏自愈能力的新方法。

在最新研究中，英国爱丁堡大学炎症研究中心教授尼尔·亨德森及其同事对急性肝衰竭患者肝细胞的基因进行了测序，并将其与健康人的基因进行对比分析，生成了肝脏再生的图谱。这份图谱显示在修复过程中，哪些细胞是活跃的，从而发现了新的“领导细胞”。

研究小组还观察了小鼠体内“领导细胞”如何修复乙酰氨基酚导致的肝损伤。他们注意到，在伤口愈合过程中，这些细胞一马当先，迅速闭合伤口，然后细胞快速增殖，进一步密封伤口。这表明，在制造新组织前，肝脏优先考虑闭合伤口，防止细菌进入器官引起广泛感染。

亨德森表示，尖端技术使他们首次能够非常清晰地研究人类肝脏的再生过程，并识别出对肝脏修复至关重要的细胞类型。他们希望这项研究能加速发现肝病患者急需的新疗法。