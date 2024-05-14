“数字中医人”线上“出诊”

科技日报讯 （记者陈曦 通讯员刘晓艳 董玥欣）打开微信小程序，对着摄像头拍摄几张面部和舌头的照片，就能实现个人体质自助辨识，并获取中医体质理论、未病防治、自我健康管理等专业知识……记者5月12日获悉，由中国工程院院士、天津大学医学部主任顾晓松教授，中国工程院院士、北京中医药大学教授王琦共同规划与指导的“数字中医人”近日在天津发布。

据了解，“数字中医人”通过手机移动端望舌面、问信息，采用人工智能算法进行多模态特征分析。它可出具详细的中医体质辨识报告，还能借助中医体质辨识理论增强大模型，提供健康信息在线咨询服务，并给出体质与疾病（如肿瘤等）的专业性资料参考。

“数字中医人”由天津大学先进医用材料与医疗器械重点实验室、脑机交互与人机共融海河实验室与中国电子信息产业集团旗下中电数据服务有限公司牵头，联合北京中医药大学、南京市中医院、依脉人工智能医疗科技（天津）有限公司共同研发。

“‘数字中医人’基于独立的私有云平台构建，采用中国电子信息产业集团有限公司的信息安全技术和中电数据服务有限公司的大数据技术，可保障使用者信息和数据安全。”顾晓松介绍，“数字中医人”基于科研团队此前研发的智能中医四诊采集系统优化开发而成，在移动端诊测、便携化应用模式方面特色鲜明。

王琦表示，“数字中医人”可通过打造惠及全民的健康管理平台，为制订慢病防治医保政策提供更科学合理的依据，助力开展区域级覆盖全人群的体质分布调查，推动中医治未病医疗模式转型升级。

项目负责人、天津大学医学部医学院副院长万亮教授介绍，未来，“数字中医人”还将扩展涵盖气息、脉象等体质检测数据，面向亚健康人群重大慢性代谢性疾病，尤其是肿瘤防治领域开展示范应用，让数字中医造福百姓。