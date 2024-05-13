胡文菁：科技赋能公立医院高质量发展新路径

拜耳影像诊断业务部中国区总经理胡文菁发言。人民网 焦磊摄

近日，人民网金台圆桌组织的“健康中国视野下的公立医院高质量发展暨系列活动启动仪式”在京举办。在会议上，拜耳影像诊断业务部中国区总经理胡文菁表示，产学研用各方要共同努力，推动公立医院高质量发展，在行业内形成从同质到高质再到共创的产业氛围，以良好的发展生态支撑高质量的医疗体系。

以下，是拜耳影像诊断业务部中国区总经理胡文菁在会上发表的部分观点：

产学研用共同努力推动公立医院高质量发展

公立医院高质量发展需产学研用共同努力。当前，医疗新基建投资处在产业“金字塔”的中下部，形成了发展的基础底座，但高质量医疗输出仍需要专家、政府及企业界共同投入。

影像科在多学科诊疗中扮演关键角色。目前，在数字化影像领域，还存在数据壁垒、共享互联等难题，需进一步培养影像设备应用人才，真正发挥高质量智能化设备的优势，进而提升医疗服务质量。

从同质到高质再到共创的发展趋势

从同质到高质，才有可能到共创。具体来说，第一，从同质到高质的发展是实现共创的前提，尤其在医疗领域，诊疗科室与临床科室之间的共创至关重要；第二，AI技术与医疗实践和临床需求的融合仍需加强，人才体系至关重要；第三，作为在影像领域有深厚积累的跨国企业，拜耳愿为中国产学研转化贡献力量，并期望在中国发展并走向世界。

高质量医疗体系需良好生态氛围支持

高质量的医疗体系，公立医院的高质量医疗体系，离不开好的生态环境。如何优化医疗生态环境？要提升公众医疗、卫生意识，结合传统医学，把真正的刀刃放在最高地的医疗体系，优化医疗资源配置，并加强医患信任，防患于未然，治病于未病，以实现医疗体系的高质量发展。