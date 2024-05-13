毛群安：争做健康中国建设的先行者和排头兵

国家卫生健康委规划发展与信息化司司长毛群安发言。人民网 欧阳易佳摄

近日，人民网金台圆桌组织的“健康中国视野下的公立医院高质量发展暨系列活动启动仪式”在京举办。在会议上，国家卫生健康委规划发展与信息化司司长毛群安表示，健康是人民幸福生活的基础，在推进健康中国建设的征程中，应充分发挥健康在社会主义现代化建设中的基础性地位与全局性作用，合理利用医疗卫生机构在促进健康中国建设中的独特优势，提升公共卫生服务质量、保障人民群众生命安全。

以下，是国家卫生健康委规划发展与信息化司司长毛群安在会上发表的部分观点：

提高认识，精准发力，培育健康促进的发展理念

医疗卫生机构要从影响健康因素的广泛性出发，关注生命全周期、健康全过程，将维护人民群众健康的范畴从传统的疾病治疗拓展到影响健康的各个领域，让广大人民群众享有公平可及、系统连续的健康服务。健康中国，就是要让每一个人在不同的生命阶段都尽可能达到最理想的健康状态。

公立医院更应深刻把握推进健康中国建设的理念和要求，紧密结合预防为主的工作方针，针对人民群众反映最强烈的医疗卫生和健康问题，看病就医和健康管理方面的一些烦心事、操心事，把问题摸清、症结找准，进一步提高站位，凝聚共识，指引和推动临床研究成果转化，力争形成健康促进的标志性实践产出，打造全方位、全生命周期社会健康治理的新格局。

防治结合，激活动力，注重医务人员的健康管理

公立医院应该注重医院的健康促进环境建设，高度重视医务人员的身心健康，开展多种多样的健康促进活动。一方面，要紧紧围绕推进健康中国建设的战略目标，实施重大疾病防治行动，特别是重大慢病和感染病的防、治、管融合发展；医务人员要提高自身的健康素养，做到自主、自律的健康行为，从而在诊疗活动中向患者提供更为科学有效的健康指导。另一方面，要深入推进精细化的健康治理，倡导文明健康的生活方式，组织医务人员以身作则，以实际行动引导公众坚持预防为主，健康生活。通过不断提升医疗机构的健康全过程治理的能力和管理水平，持续改善服务质量，保证医患双方的健康安全，促进医疗机构持续向着健康中国建设目标高质量发展。

突出重点，凝聚合力，筑牢健康科普的宣传阵地

普及健康知识，提升健康素养，是提升全民健康水平最根本、最经济、最有效的措施。公立医院应当加强各类健康知识和技能的科普宣传，运用好医院是健康传播的“信息中心”这一价值要素，坚持不懈扩展健康服务工作的影响力，向全社会广泛普及健康知识，加强健康教育，提升全民健康的吸引力、感召力。运用“建成健康中国”这一必须回答的时代命题更好地鼓舞人心、凝聚干劲，强化健康知识普及，以主流价值汇聚工作合力，进而推动卫生健康事业的高质量发展。