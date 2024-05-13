全民营养周：如何科学“加奶”你需要知道这些知识

2024年5月12至18日是第十届全民营养周，主题是“奶豆添营养，少油更健康”。温州医科大学附属第一医院营养科主管营养师沈苏丹在接受采访时表示，奶类是蛋白质和钙的良好来源，营养素密度高，日常生活中应该多摄入。