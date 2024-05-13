要坚决遏制“爆雷”“跑路”在养老机构上演

近年来，一些养老机构出于迅速回笼资金、增加客户黏性等原因，采取预收费模式运营。但有的养老机构预收大额费用后，出现了不按合同履行义务、资金管理使用不规范、资金链断裂破产倒闭等情况。还有一些不法分子通过预收费等形式实施非法集资。据新华社报道，民政部等七部门近日出台《关于加强养老机构预收费监管的指导意见》，为老人养老“钱袋子”再扎“安全绳”。

预收费或预付费，已成为一种常见现象。商家往往将此作为促销手段，以回笼资金、“绑定”客户。然而，部分商家却不讲“武德”，擅自挪用消费者预交的费用，一旦资金链断裂，便选择“跑路”，这种现象已经在教育培训、健身等多个行业出现。在养老服务领域，也出现多起养老机构“爆雷”“跑路”的案例。七部门出台上述文件，目的就是守好老人“钱袋子”，防止养老钱被“坑”。

针对养老服务领域的预收费风险，国务院办公厅2019年印发的《关于推进养老服务发展的意见》规定，对养老机构为弥补设施建设资金不足，通过销售预付费性质会员卡等形式进行营销的，按照包容审慎监管原则，明确限制性条件，采取商业银行第三方存管方式确保资金管理使用安全。从实际情况看，第三方存管未能阻止某些养老机构挪用预付资金，养老机构“跑路”事件仍不断出现。

此次文件部署对养老机构预收费进一步加强了监管。比如，将养老服务费、押金和会员费全口径纳入监管范围，最大化压缩养老机构擅自挪用所有预收资金的空间，可降低风险隐患。再如，对“一床多卖”、超长期限预收费、“退费难”等现象精准出招，这是以问题为导向所作的部署安排。又如，严防养老机构商事行为异化为非法集资活动，汲取了过去的教训，避免“爆雷”“跑路”重演。

由于部分养老机构“爆雷”“跑路”，严重损害老年人合法权益，上述文件既提出“实行银行存管和风险保证金方式管理”，又要求“加强日常监管和风险监测”，还明确分类处置问题隐患。这些部署安排效果可期。比如，有风险保证金，一旦养老机构“爆雷”“跑路”，可先用风险保证金赔偿受害者损失。不过一旦涉案金额超过风险保证金，仍存在严重隐患。这需要政府部门直接介入监管。

可以参考借鉴的一种做法是，北京拟将商品房预售资金监管主体由商业银行调整为政府。如果养老机构的预收费，也借鉴“政府监管、社会监督、专户收存、专款专用、核定支出、违规追责”的模式，相信养老机构很难挪用预收资金。事实一再表明，“银行存管”并不靠谱，需要相关政府部门直接介入。当然，老年人及其代理人要对养老机构预收费行为擦亮眼睛，别轻易相信“美丽谎言”。

无论是直接提供床位的养老机构，还是养老地产、养老金融、旅居养老等涉老机构，都存在预收费现象，如果对预收费监管不到位，都有可能发生“爆雷”“跑路”案件。由于预收费多是老年人的养老钱甚至救命钱，一旦无法拿回，轻则影响老年人的生活质量，重则会给老年人造成致命打击。此前因某养老院“爆雷”，曾有老人难以承受，最终跳江自杀。不能让这种悲剧在养老领域重演。

上述文件作出了总体部署，但还有不少细节方面的监管，需要制定细则、明确责任。只有严格落实上述文件部署，才能为老人养老带来安全感、幸福感。