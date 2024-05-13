多因素导致榴莲价格走低

□ 当下泰国榴莲和越南榴莲同时集中上市，市场供应量短期内迅速增加，供给大于需求是导致榴莲价格走低的重要原因。此外，近期泰国榴莲产地干旱，果实熟度不均匀易裂开，需要通过降价来加快出货，因此进一步拉低了价格。

□ 榴莲价格愈加亲民，越来越多地走进千家万户，作为榴莲进口主要省份的广西作出了很大贡献。

近段时间来，素有“水果之王”之称的榴莲大量集中上市，价格越来越亲民。

在过去，只能在大型商超或者高档水果店才能见到的榴莲，如今在广西南宁的大街小巷随处可见。在南宁市建政路，一辆装满榴莲的三轮车上标出了每斤19.8元的价格。在南宁市新竹路一家水果店，泰国金枕榴莲价格为每斤23.8元，吸引人们来到堆成小山的榴莲摊位前挑选购买。

由于榴莲有产地和品种的差别，因此价格也相差较大。总体看，今年榴莲价格和去年同期每斤40元左右相比下降了不少。在广西最大的水果批发市场——海吉星农产品国际物流中心，榴莲摊点挤满了人。新上市的泰国托曼尼榴莲被称为巴掌榴莲，一个只有一斤多重，价格为25元一斤，有商家按100元3个的打包价销售，吸引不少市民前来购买。

据了解，影响近期榴莲价格的因素复杂多样。记者从几家进口水果代理商那里了解到，当下泰国榴莲和越南榴莲同时集中上市，市场供应量短期内迅速增加，供给大于需求是导致榴莲价格走低的重要原因。此外，近期泰国榴莲产地干旱，果实熟度不均匀易裂开，需要通过降价来加快出货，因此进一步拉低了价格。广西凭祥市国际水果商会党支部书记陈康丽表示，目前榴莲的产地采购价格下降了三成到四成不等。产地采购价格的下降最终传导到了国内终端消费市场，使零售价格逐步走低。有商家预测，这种情况可能会持续到7月份。

此外，榴莲价格近年来愈加亲民，越来越多地走进千家万户，作为榴莲进口主要省份的广西也作出了很大贡献。

广西是中国通往东盟最便捷的陆路大通道，大量的东南亚榴莲经过广西进口并销往全国，我国每进口10个榴莲，就有6个经过广西。近年来，中国—东盟农产品贸易快速发展，作为重要口岸的广西，贸易便利度不断提升，通关和物流成本持续下降，有力拉动了榴莲等产品的进口。

据了解，广西发挥面向东盟的区位优势，通过加强口岸基础设施建设、提升通关效率、降低物流成本，大力发展水果贸易。2023年，广西进口鲜榴莲87.9亿元，同比增长185.9%。

位于广西凭祥市的友谊关口岸作为全国最大的陆路水果进口口岸，每年4月上旬便迎来传统的水果进口旺季。满载越南、泰国进口榴莲的货车有序排队，陆续停靠在海关查验平台，等待查验完成后发往国内市场。广西欧恒国际物流有限公司业务员李虔昌说，整个“五一”假期公司共进货近100柜，和去年同期60柜相比增加了不少，都是连夜发往广东、浙江、河北等地市场。

榴莲等新鲜水果对通关时效要求非常高，为保障其快速通关，友谊关海关持续优化升级智能查验辅助管理系统、智能检疫处理系统等智能监管设备，提升智能化监管水平。在严格落实检疫查验的前提下，深化进口榴莲专用通道建设，实行进口水果绿色通道、实验室快速检测的通关便利化措施。

近年来，凭祥市在提升水果进出口通关便利化的同时，还规划建设起集展示推广、产品集散、线上交易、智慧物流、查验通关、电子商务、落地加工七大功能于一体的中国—东盟陆路水果交易中心，这一措施极大地促进了包括榴莲在内的水果贸易。

除了从陆路口岸进口，东南亚榴莲在广西进口通道还有钦州保税港海上通道、南宁机场口岸空运通道。榴莲从海陆空齐聚广西，进一步提升了市场供应能力。随着广西持续扩大对内对外开放，加快打造国内国际双循环市场经营便利地，加快推进中越智慧口岸建设，进一步提高口岸通关便利化水平，未来消费者将能品尝到越来越多质优价廉的东盟水果。

此外，不少消费者还把“榴莲自由”的希望放在本土种植上。据了解，继广东和海南成功种植榴莲后，广西北海、崇左、钦州、梧州等地也相继试种榴莲。榴莲按照不同品种从种植到稳定结果需要5年至8年的时间，消费者要品尝到广西榴莲还需耐心等待。