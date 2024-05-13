日前，以“浙里焕新·美好生活”为主题的“浙里来消费·2024汽车消费嘉年华”在浙江省绍兴市滨海新区启动，浙江省商务厅发布消费品以旧换新相关政策。同时，中国（绍兴）第二届国际汽车生活博览会启幕，海内外近50个知名汽车品牌带来近300款车型。活动现场还设置“汽车下乡”及“以旧换新”专区，品牌车企纷纷推出专项福利。展会期间，绍兴市滨海新区还发放总额为300万元的汽车消费券，消费者通过“以旧换新”方式购买新车，最高可享补贴4000元。

“五一”假期，浙江各地纷纷利用小长假开展各式特色促消费活动，聚集人气，盘活市场。“五一”假期过后，各地消费热度持续升温。

位于台州市商贸核心区的心海天地（中华美食一条街）日前举办了2024黑珍珠餐厅指南餐饮洞见峰会系列活动之台州首届精品美食周。黑珍珠餐厅、本土星级酒店、精品餐厅、知名小吃等“一站式”亮相，给消费者带来一场美食盛宴。据统计，仅5月1日至5月4日，心海天地（中华美食一条街）的总客流量就达到33万人次，总交易额682万元。相关负责人介绍，心海天地（中华美食一条街）项目以“台州美食高地、美食文化传播地、都市微旅游度假地”为建设目标，弘扬台州美食文化，助力台州申创“世界美食之都”。

杭州市拱墅区大兜路历史街区毗邻京杭大运河，现有茶社、古琴等10余家非遗特色商户。“90后”姑娘闫存仟汭在这里经营着一家小店，主打非遗点翠饰品，吸引了不少消费者。“点翠是非物质文化遗产，用点翠工艺制作出的首饰色彩艳丽，光泽感很好，可以保存很长时间。”闫存仟汭说，“非遗点翠饰品很受年轻消费者喜爱，八成以上都是年轻人购买。”

街区另一侧的“瑶庐茶空间”也一样人气满满，放眼一望外摆茶座几乎都是年轻面孔。茶社负责人李江颖告诉记者，瑶庐主打“琴茶结合”，入驻了非遗泉水工夫茶代表传承人，基本上每天都有小型的古琴演奏会。“这里还有宋时四雅等文化体验活动，喝喝茶、听听琴，感受中国传统文化，有着不一样的感受。”来自北京朝阳区的游客江凌说。

扎染手艺教学、咖啡拉花体验、木刻版画制作……在绍兴柯桥区柯岩街道的创意景区“鉴湖里”，一场以“手艺无价，劳动光荣”为主题的文化生活市集吸引市民游客驻足停留。作为柯桥区乡村振兴先行村战略中具有引领性、标志性的项目，走进“鉴湖里”，不仅能将八百里鉴湖的浩渺尽收眼底，还能在创意劳作中感受江南水乡的慢时光，对快节奏的都市人而言不失为一次特别的体验。

作为浙江省重点培育的第二批文旅市集，柯桥古镇上的“笛里故市”涵盖非遗、国潮、文创、音乐、美食、手作等多元文化要素。“柯桥古镇一直以‘柯桥老底片、城市新客厅’为总体定位，遵循了修旧如旧的保护原则，既保留了旧时光和烟火气，又遇见了新风景和时尚范，截至目前，柯桥古镇已经签约优质品牌200余家。”柯桥区古镇利用开发中心主任王紫华表示，今年“五一”期间举办的两大特色活动“野生新青年音乐节”以及“笛里故市”，将潮流音乐与艺术美学融入日常生活，吸引了众多市民游客走进古镇，留在柯桥。

全球顶级园艺盛会——2024世界花园大会日前在浙江海宁古镇长安举行。设计师花园、户外商家花园、室内商家花园、模纹花坛、绣球展……走进花园大会现场，梦幻般的“花花世界”给游客带来不同的享受。

“酒店一共200多间房间，从花园大会一开始就全部住满了，一直持续到花园大会结束。”长安镇海莎国际酒店负责人沈宇良介绍，入住游客来自全国各地，其中很多都是参观完世界花园大会后住下来在古镇长安旅游的。

数据显示，花园大会举办期间，平均每天有3.4万余人次游客前来长安打卡，带动长安镇旅游火热“出圈”。