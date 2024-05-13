政策“组合拳”带动消费升级

国务院日前印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，对推动消费升级作出具体部署，将有力促进消费需求被充分激发，是既利当前更利长远的重大决策。

扩大内需、推动消费升级不是消费一个环节的问题，需要生产、分配、流通、消费等多领域协同发力，用政策“组合拳”形成支撑合力，全方位推动我国消费水平迈向新台阶。

着力打造消费新动能。今年一季度，我国消费保持良好发展势头，消费对GDP增长的贡献率达到73.7%，其中部分升级类商品销售实现较快增长，表现出我国消费升级的向好趋势。一方面，要通过提升传统消费来推动消费升级，出台支持汽车、家居、电子产品等耐用消费品的以旧换新政策，多渠道鼓励居民消费更新更好的产品，提高养老、育儿、家政等服务类产品的标准质量。另一方面，要积极培育新型消费，拓展数字消费、绿色消费、健康消费、服务消费等，顺应群众对更加美好生活的需要，在智能家居、文娱旅游、国货潮品等领域培育新增长极。

推动产业升级与消费升级良性互动。消费升级需要供给端形成与之相匹配的产品质态和产业结构。要加大对创新型企业和产品的支持力度，鼓励有条件的企业加大研发投入，更好适应人民群众对产品质量、技术水平、服务体验等方面的要求。通过有针对性的减税降费、产业补贴等措施，推动重点产业链高质量发展，合理引导产业结构调整和优化升级。着力发展战略性新兴产业和未来产业，进一步夯实智能网联新能源汽车、信息通信等产业优势，通过新供给创造新需求，在塑造我国产业发展新优势的同时开辟消费领域新赛道。

持续提高居民消费能力和消费意愿。应持续优化收入分配结构，增大中等收入群体在全社会中的比重，把消费升级同改善人民生活品质相结合，满足不同收入群体消费升级的实际需求。增强居民消费信心和预期，包括加强市场监管、打击假冒伪劣产品等举措，切实保护消费者权益。完善消费基础设施建设，提高品质消费便利性，加强消费教育和引导等工作，增强消费者理性消费意识，从而全方位推进消费升级。

加强各类政策的系统性协同性。打好引领消费升级的政策“组合拳”，要求不同政府部门之间的政策要彼此嵌合，同时也要求央地各层级政府推出的政策能够相互呼应。应注重顶层设计，建立必要的统筹协调工作机制，综合运用金融、财政、税收等政策工具，把握好不同类型政策的时度效。在引领消费升级的同时，更新完善技术、能耗、排放等国家标准，做好废旧产品回收循环工作，畅通经济循环全链条。加强央地联动，鼓励有条件的地区出台差异化的消费升级支持政策，适当增加公共消费，在实施过程中要注重量力而行、相得益彰，产生中央与地方间的共振效应，形成全国范围内推动消费升级的工作合力。

（作者单位：中国社会科学院经济研究所）