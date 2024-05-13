当前，以数字消费、文娱旅游、体育赛事等为代表的服务消费热度攀升。深圳积极适应消费趋势发展，坚持供需两端发力，全力促进文旅体服务消费实现新突破。

“哈基米”萌宠生活节、“打工人潮有趣”主题活动、山海艺术节、唤醒咖啡周……近期，一系列有趣好玩的活动悉数登场，为深圳市民带来丰富精彩的游玩消费体验。这也是当前深圳着力推动消费扩容提质的生动体现。

出台系列政策

“加强顶层设计，持续推出政策组合拳，是推动消费扩容提质的关键。”深圳市商务局局长张非梦介绍，2023年，深圳出台了加快建设具有全球重要影响力的消费中心的意见，推出了“促消费30条”等系列政策实施细则并日见成效。

“消费新场景新业态新体验，需要更优的载体作为依托。”张非梦说，深圳编制了商业网点规划，着力构建“世界级—全国级—区域级—社区级”四级商业消费空间结构。今年计划新开商业综合体34个，建成300个“一刻钟便民生活圈”。同时，通过引进一批知名的时尚、轻奢、新锐、小众潮流消费品牌，过去3年深圳一共新增首店、旗舰店、新概念店近1600家，今年一季度新增超200家。

政府搭台，各类促消费活动推陈出新。“五一”期间，深圳各区促消费活动好戏连连。罗湖区联合辖区各大商家，集中发力新消费、新场景、新体验，推出包括经典民谣音乐会、家电换新补贴活动等在内的消费月主题活动；第五届唤醒咖啡周、手拉手FUN“笑”五月系列活动、首届大湾区丝袜奶茶生活周在福田区掀起一场狂欢；“龙岗区美好生活加油站”全面焕新……

“优质的消费环境是推动消费扩容提质的保障。”深圳市市场监督管理局副局长李国伟表示，今年1月1日，《深圳经济特区消费者权益保护条例》正式施行，从地方立法层面构建了消费者权益“全链条”保护机制；大力推进“315消费通”建设，打造“线上+线下”多元化纠纷调处模式。下一步，深圳市市场监管局将聚焦产品质量筑基行动、品牌服务提质行动、消费秩序规范行动、放心消费示范行动、消费纠纷源头化解行动5项行动，加快建设一流、安全、放心的消费环境。

促进以旧换新

“消费品以旧换新是提高群众生活品质的现实需要，也是扩大市场能级、激发消费潜力的有力举措。”深圳市零售商业行业协会执行副会长黄君介绍，延续“五一”假期消费热潮，“2024深圳新型消费季——绿色智能消费购”系列活动聚焦数字消费、智能家居、绿色消费等主题，联动罗湖区苏宁易购、深业泰富国际家居广场、海尔、顺电、百安居等重点商家，拿出了首批超1.5亿元优惠回馈消费者，活动期间，举办近30场主题促消费活动。

“推动消费品以旧换新，深圳出台了《推动新一轮大规模消费品以旧换新行动方案》。”张非梦说，“大力支持汽车、家居家电、消费电子产品等以旧换新，促进消费升级换代，通过加快培育二手车市场，优化废旧家电回收模式，畅通循环再利用回收链路，完善资源综合利用。同时，我们也鼓励各区、各电商平台和金融机构、生产销售企业同步推出换新补贴，引导消费者购买绿色、智能家电和电子产品。”

“为提升消费体验，让消费者买得省心、舒心，‘五一’期间，消费者到店可享受以旧换新支付立减10%、家电套购最高立减3000元等多重优惠。同时，苏宁易购面向门店会员，推出了美食品鉴、音乐会、插花等丰富的线下活动，让用户体验更有趣。”深圳市苏宁易购销售有限公司深圳大区总经理彭俊介绍，今年以来，苏宁易购携手上下游合作伙伴，深入洞察用户需求，大力推动消费场景与产品换新。其中，针对个性化、潮流化、悦己化消费趋势的崛起，苏宁易购加大门店优质产品供给，将于今年6月在深圳落地苏宁易购Pro龙华人民路店，引入超100家头部家电家装大品牌，全品类SKU（库存量单位）超万件。

位于罗湖区笋岗片区的澳康达（深圳）名车广场是深圳以旧换新购车必打卡的宝藏地。“广场内云集了3000余辆好车，平均成交价约45万元，是目前全球最大的二手车交易展厅。”深圳市澳康达名车广场有限公司副总经理付敏琪介绍，近年来，为持续提升消费体验，针对二手车交易的难点、堵点，澳康达创新推出了“一口价”销售、“公平卖”收购、“360项检测认证”体系等模式，为二手车流转建立起透明标准化价格体系，让交易过程看得见、利润透明化的同时，使产品品质有保证，并通过打造专业导购、牌证过户、名车管家、7天无理由退车、全车质保等“一站式”全流程服务，让消费者购车、用车更安心。目前，澳康达正加大在全国的布局。

提升消费供给

消费需求的日益多元化对消费供给提出更高要求。延续“五一”假期消费热度，第四届山海艺术节、德中春日游园、唤醒咖啡周等文商旅活动连番登场，各大核心商圈及潮流门店将逛、购、玩、乐相结合，打造多元消费模式，掀起一场全市全域新型消费狂欢。

在福田区卓悦中心中央大街，第五届唤醒咖啡周正在举办。“相较往届，今年活动规模空前，汇集了集福、十日谈、Blend、野犬等超205个海内外咖啡品牌参与，并紧扣当下青年生活热点，结合文创设计、艺术疗愈、宠物友好等元素，打造了多元生活消费场景。”深圳市甜品嘉年华互动科技有限公司负责人黄婷说，为响应深圳“城市绿化五年百万树木”行动计划，本次活动还联合深圳市仙湖植物园现场打造了沉浸式自然乐园，以艺术且生动的方式展示一粒种子到一杯咖啡的奇妙旅程。丰富多元的活动内容，为现场带来旺盛的人气，咖啡周露天活动区域单日客流量最高达2.7万人，活动举办地卓悦中心的客流量也随之攀升。

连续多年参与唤醒咖啡周活动的“集福咖啡”已逐步成长为深圳人气咖啡店。集福餐饮品牌管理（广东）有限公司咖啡师王斯琪说：“活动现场有来自全国各地的消费者，能帮助我们将品牌推向全国。”来活动现场品尝咖啡的深圳市民王建欣说：“这里汇集了来自世界各地的咖啡豆，让我品尝到不同产区咖啡豆的独特风味。”

“当前，以数字消费、文娱旅游、体育赛事等为代表的服务消费热度攀升。深圳积极适应消费趋势发展，坚持供需两端发力，全力促进文旅体服务消费实现新突破。”深圳市文化广电旅游体育局副局长丁中元表示，今年，深圳将积极引进更多高热度、高流量、高水平的顶级文艺演出和赛事，进一步丰富“演出+旅游”“赛事+旅游”“影视+旅游”等业态，鼓励“剧本杀”“密室逃脱”与景区、民宿、博物馆等文旅产业融合发展，打造更多新玩法；支持夜间文旅消费创新发展，高标准建设国家体育消费试点城市，大力推广无人机、水上运动、冰雪运动以及智力运动等受众面广的线下线上新兴时尚运动项目，鼓励邮轮、电竞企业联合举办邮轮电竞赛事。