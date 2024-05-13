老字号餐饮出路在“新”

老字号餐饮要根据新需求调整产品、服务、管理模式，满足人们多样化消费需求；积极探索数字化应用，尝试线上线下双渠道运营，以吸引更多消费者。

民以食为天。逢年过节，餐饮业总是浓浓烟火气。据商务部商务大数据监测，今年“五一”假期，商务部重点监测餐饮企业销售额同比增长7.1%。老字号餐饮表现尤为亮眼，消费热度持续攀升。一些老字号餐饮店还成了热门打卡地，不仅包间一间难求，有的餐饮门店甚至在开餐前1个小时就开始排队等位。

老字号餐饮赢得更多青睐，靠的是适应市场需求，不再“倚老卖老”，在守正创新中开辟新空间。在很多人心中，一个地方的老字号餐饮，代表着这个地方的味道、特色。比如去上海，很多人都会吃一吃小笼包，有着140多年历史的南翔小笼，至今仍坚守着最初的制作工艺，拳头产品始终保持原汁原味，唯一变化的是适应消费者需求创新推出的多样化口味。到北京，很多游客都会去尝一尝豆汁的味道，豆汁冰激凌就是护国寺小吃拉近与消费者距离的创新之举。

人们出行意愿高涨，也推动着老字号餐饮不断走向繁荣。淄博烧烤、天水麻辣烫……从过去的一座城到一个景区，再到如今的一家小吃店，人们的旅游目标越来越明确，选择美食也越来越多元化。很多鲜为人知的老字号餐饮小吃也因此走进公众视野，焕发新活力。积极上线外卖、推出团购套餐，既增加门店曝光度和市场覆盖范围，又拓宽了营收渠道。

刚刚过去的“五一”假期，老字号餐饮消费持续升温释放了积极信号，也符合餐饮质价比消费大趋势。眼下，随着餐饮消费结构逐渐年轻化，老字号餐饮如何进一步吸引年轻人，让这样的热度持续更久些、影响更广些，是每家老字号餐饮高质量发展不可回避的话题。

老字号餐饮的底气在“老”，出路在“新”。因此，积极应变至关重要。过去，中国人的饮食习惯偏爱重油高糖食物，如今人们注重均衡饮食，在意消费场景，还乐于拍照在社交平台上分享。这就需要老字号餐饮适时调整产品、服务、管理模式，满足人们多样化消费需求。湖南长沙的火宫殿，为迎合年轻人口味和兴趣，在门店、庭院里增设打卡点，增加文创产品等，不仅收获了大批好评和订单，也为其他老字号餐饮提供了可借鉴经验。

酒香也怕巷子深。老字号餐饮要在激烈的市场竞争中脱颖而出，还要积极探索数字化应用，尝试线上线下双渠道运营。据美团发布的《2023餐饮老品牌消费报告》，美团、大众点评收录10年及以上餐饮老品牌到店团购订单同比增长90%。可以说，借助相关平台推动数字化转型，扩大服务供给，一批老字号餐饮实现了高效触达消费者。

不久前，商务部等9部门发布《关于促进餐饮业高质量发展的指导意见》，提出22项具体政策措施。对于老字号餐饮来说，这是一个做优做强、实现高质量发展的极好契机。期待更多老字号餐饮传承好背后的历史文化，守护好来之不易的市场信任，让更多消费者感受到老字号餐饮的文化、匠心与美味。