婚礼用奶茶“敬酒”将选择权还给自己

一场婚礼上，新娘新郎举杯向宾客敬酒，这本是司空见惯的事情。但北京青年报记者注意到，近年来，不少90后新人会选择在结婚典礼上举起一大杯奶茶而非一杯酒，来向宾客致谢。

为何有年轻人选择用奶茶来“敬酒”呢？有新娘告诉北青报记者，选择奶茶主要是为了预防出现劝酒、灌酒等情况。一名95后新郎表示，他希望婚礼的氛围能够放松随意，因此用奶茶代替饮酒，结果发现很多来宾也愿意饮用奶茶，备好的酒反被剩下了。专家表示，年轻人用“奶茶”敬酒，可以规避“酒桌文化”中的强迫喝酒等不良风气，将喝酒与否的选择权交给自己。但他建议新人在婚礼前和长辈做好沟通，达成如何敬酒的共识，以此确保婚宴参与者都能享受到新人带来的“喜气”。

新人举巨大高脚杯用“奶茶”敬酒

去年11月，王女士举办了婚礼，仪式中夫妻两人分别举着两个2000毫升的高脚杯，向到场宾客们“敬酒”。与传统婚礼不同的是，王女士的高脚杯中装的是不少年轻人喜爱的奶茶。

王女士说，其实按照他们当地的习俗，婚礼上新郎新娘敬酒都应该喝白酒，但她身边包括伴郎伴娘在内的年轻人都不爱喝酒，“与其在杯子里倒上白开水冒充白酒，还不如用我们爱喝的奶茶来代替”。此外王女士还提到，相比白酒，奶茶便宜得多，能够节约婚礼的成本。

王女士表示，她的丈夫酒精过敏，她自己也很不喜欢所谓的“酒桌文化”。

王女士说，此前她在社交媒体上发现，有年轻人会在婚礼上用奶茶代替酒来“敬酒”，便也将这个办法用到了自己的婚礼上。她的婚礼中，新郎新娘两人全程滴酒未沾，甚至有宾客劝“干杯”时，王女士还可以举起2000毫升的高脚杯，以杯子太大无法一口气喝光为由婉拒。

除了夫妻二人用“奶茶”敬酒，王女士还让伴郎伴娘等年轻朋友按照自己的口味点好奶茶，摆在年轻人就座的两张餐桌上，王女士则为朋友们一一“报销”。王女士表示，来赴宴的很多朋友都很喜欢这种做法，表示以后也想用到他们的婚礼上。

王女士说，双方的父母支持了自己的选择。不过家里一些长辈会觉得奶茶太甜不健康，因此除了年轻朋友的两桌，其他人就坐的餐桌上还是会摆上传统的酒水饮料。

既摆酒也摆奶茶 奶茶比酒更受欢迎

还有一些年轻人选择用奶茶“敬酒”的原因是希望在婚礼中更加轻松。

耿先生和妻子同为95后，两人偶尔会在家小酌。耿先生说，他和妻子结婚时就全程没有喝酒，“敬酒”环节全程用奶茶代替。

“我认为婚礼氛围应该是比较放松随意的，不用特地去喝酒、敬酒。”耿先生说，他希望宾客们都能按照自己的喜好，想喝什么就喝什么。父母也都认可了他们的想法，同意他们在婚礼上用奶茶“敬酒”。

耿先生表示，婚礼当天会来近千名宾客，为此他提前一个月就联系了奶茶店准备。他在婚宴上安排了一张奶茶桌，摆上了200多杯奶茶、水果茶和100杯咖啡，供宾客们自行拿取。考虑到婚礼传统，他在每桌上也摆了果汁、啤酒、红酒。

耿先生表示，当时他还特意选择了一家带有“喜”字的水果茶，以此给婚礼增加一些喜气。让他也没想到的是，婚礼仪式开始前，宾客们就将奶茶、水果茶拿光了，反倒是酒类直到婚礼结束还剩下很多。还有一些平时喝酒的长辈，也去拿了一杯奶茶或咖啡，笑称：“婚宴就不喝酒了。”

气氛更欢快 只在长辈席放酒

杭州的95后王琪（化名）属于较早采用奶茶来“敬酒”的年轻人，她表示，她的丈夫非常喜欢喝奶茶，不爱喝酒。2020年11月他俩结婚时，婚宴上七八桌亲朋好友席位上的酒全换成了奶茶，只在长辈的席位上放了酒。

王琪说，当时很多长辈也都接受了他们用奶茶“敬酒”的做法，“我觉得婚礼现场敬酒很严肃，换成奶茶后，气氛变得更欢快了。”

今年24岁的葛女士告诉北青报记者，她结婚当天，亲友们给夫妻俩分别准备了一个高80厘米的高脚杯，每个高脚杯里倒了8杯珍珠奶茶，供夫妻俩向宾客们敬酒。

她表示，家里的亲友和长辈看到她举着这么大的奶茶杯来敬酒，都感到很意外，有的长辈笑称：“现在年轻人真会玩。”

葛女士称，用这么大杯的奶茶“敬酒”，除了省事方便，还有一个让她意外的好处，“婚礼照片显得我脸小”。

专家

婚礼前多和长辈沟通让参与者都享受喜气

四川一高校的社会学教授向北青报记者表示，从历史来看，酒桌文化最开始是为了活跃宴会的气氛而诞生的，但在发展过程中，这种文化出现了一定程度的曲解，尤其是出现了“不喝就是不给面子”、“敬酒不吃吃罚酒”的观念。这使得原本为了快乐而诞生的习俗增添了一些无奈和强迫。

“如今的一些年轻人，不希望被人强迫去做不喜欢的事情，比如被强迫喝酒。”专家表示，有的人爱喝酒，有的人不爱喝酒，这是非常正常的现象，因此一些不爱喝酒的年轻人将奶茶用于婚礼“敬酒”，实际上是将选择权还给自己，让自己而非习俗成为婚礼的主人。这也是一种社会观念的进步。

专家表示，实际上，婚礼的习俗在过去100年间一直在不断变化，“古代的时候，大户人家结婚要有媒人说媒、算八字确定吉日。如今很多地方都已经不再有这样的习俗了。婚礼习俗本就随着社会的发展与时俱进，如今年轻人用奶茶‘敬酒’，也是这种变化的体现。”

“不过，婚礼毕竟是两个家族联姻的仪式，年轻人在婚礼前还是应该多和长辈沟通，征求长辈的意见，尽量让各方达成共识，或者‘老人老办法，新人新办法’。这样有助于婚姻关系的和谐，让每个婚宴参与者都能享受这份喜气。”专家说。

文/本报记者 屈畅 实习生 章文俊 蒋媛媛 统筹/蒋朔