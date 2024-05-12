全国注册护士总量达563万人

今天是第113个国际护士节。昨日下午，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍“发展护士队伍 优化护理服务”有关情况并回答记者提问。国家卫生健康委医政司副司长邢若齐介绍，截至2023年年底，全国注册护士总量达到563万人，每千人口注册护士数达到4人，具有大专以上学历的护士超过80%，各地结合实际不同程度地开展了老年、儿科、重症监护、传染病护理等紧缺护理专业护士培训工作，使得护士队伍的整体素质显著提高。国家卫健委鼓励医疗机构逐步提供延续性护理服务，降低出院患者非计划再次入院率。

进一步发展优化护理服务相关政策

邢若齐说，目前，我国的护理工作面临着新的形势，人民群众希望得到高质量、人性化、多元化的护理服务。对此，国家卫健委将采取有力措施，不断发展和壮大护士队伍。目前，国家卫健委正会同有关部门研究制定关于加强护士队伍建设、优化护理服务的文件，希望发挥政策的支持引导作用，进一步发展优化护理服务。

对于医疗机构的护理服务，邢若齐透露，下一步将继续落实改善护理服务行动计划，将持续优化护理服务作为提升群众看病就医体验的一项重要调整举措。鼓励医疗机构逐步提供延续性护理服务，降低出院患者非计划再次入院率。

扩大老年医疗护理服务试点覆盖面

我国人口老龄化日益加深，老年人对护理服务需求非常迫切。邢若齐表示，为加快推动老年护理服务的发展，在2021年，国家卫健委确定了北京市等15个省市先行先试，积累地方经验，取得了一定的成效。首先，在扩增老年医疗服务资源方面，试点省份通过转型或者社会力量举办等方式，护理院、护理中心、护理站等机构数量明显增加，平均增幅约16%。

江苏省、山东省等地扩大基层医疗机构提供老年护理的床位数量，江苏省给社区服务中心加挂护理院的牌子，可为社区内的失能失智、不能自理的老人提供更好的护理服务。各地也加大老年护理专业的护士和医疗护理员培训力度，有效扩大老年护理服务供给。

在创新多元化老年医疗护理服务模式方面，试点省份也通过上门巡诊、设置日间护理中心、“呼叫中心”或家庭病床等方式，积极探索将院内的护理服务不断延伸至社区和家庭，使得护理服务更加方便可及。在探索老年医疗护理价格支付政策方面，有的省市将老年居家医疗护理服务与当地的长期护理险政策有机结合起来，或发展与长期护理保险相衔接的商业护理保险等，为发展老年护理服务提供支撑政策保障，惠及更多的老年人。

未来，国家卫健委将继续加大老年护理服务推进力度，进一步扩大老年医疗护理服务试点的覆盖面。一是相关试点省份可再进一步扩大试点地市的数量，在试点省份之外的有符合条件的省份也会加大试点覆盖面。二是继续增加社区多功能护理机构、日间护理中心等机构数量，进一步扩大多元化的老年护理服务供给。三是加快老年护理从业人员队伍建设，指导各地实施老年护理专业护士能力培训行动，力争到2025年，各地老年护理专业护士参加培训的比例不低于90%。

就近解决群众上门医疗护理问题

近年来，“互联网+护理服务”也给不少老人带去了便利。邢若齐说，近年来，国家卫健委通过开展“互联网+护理服务”的试点工作，将专业的护理服务从机构延伸至社区和居家，有效增加了老年人等行动不便群众的上门护理服务供给。

目前全国各省份均开展了“互联网+护理服务”，相关管理制度和技术规范更加完善，护士服务能力逐步提升，目前共计3000余个医疗机构提供7类60余项群众常用急需的基础护理、康复护理、心理护理等服务项目，使行动不便的群众有机会享有护士上门提供的便捷护理服务。同时，也降低了群众再入院率和就医成本，减轻了家庭负担。

下一步，国家卫健委将进一步扩大“互联网+护理服务”的覆盖面，增加服务项目，加大护士培训力度，积极防控安全风险，健全完善监督机制。同时，也充分发挥基层医疗机构在“互联网+护理服务”中的优势作用，就近解决群众上门医疗护理问题，提高护理服务供给的可及性和便捷性。