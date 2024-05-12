太阳耀斑爆发对健康有影响吗

近日，一个冷门名词“太阳耀斑”走进了公众视野。国家空间天气监测预警中心发布了耀斑黄色预警：北京时间2024年5月8日9时41分及13时08分，太阳软X射线流量2次达到强耀斑水平（X1.0）。什么是太阳耀斑？太阳耀斑对我们普通人的生活有何影响？记者进行了求证。

太阳耀斑是太阳上最剧烈的活动现象之一。国家空间天气监测预警中心首席预报员陈安芹介绍，根据日面上黑子数的变化规律，太阳活动大约以11年为一个周期，我们称之为太阳活动周。每个太阳活动周大约有100多个X级耀斑，在太阳活动峰年，X级耀斑爆发更为频繁，每年有10个至20个。目前正处于第25个太阳活动周的峰年，太阳表面的活动区比较多且复杂，因此频繁爆发X级强太阳耀斑是正常现象。

连日来，国家空间天气监测预警中心多次通过官方微博发布太阳耀斑黄色预警。根据预测，未来几天，太阳活动仍比较活跃，将继续爆发M级耀斑，可能再次爆发X级耀斑。值得注意的是，太阳耀斑爆发时可能会伴随日冕物质抛射，受此影响，预计10日至11日，地磁可能达到小地磁暴至大地磁暴水平。

陈安芹表示，太阳耀斑爆发时，会引起向阳面地球电离层的扰动，从而影响导航定位系统、航空通信、短波通信、海上搜救以及其他应急通信等。太阳耀斑爆发时还可能伴随太阳质子事件和日冕物质抛射，大量的高能粒子到达地球附近，可能会毁坏地球轨道上的卫星，威胁宇航员的生命安全；日冕物质抛射到达地球附近时，会引起地球磁场扰动甚至地磁暴，对长距离输电网和输油管线产生影响，还会引起中高层大气受热膨胀，大气密度突然升高，增加卫星飞行阻力，影响卫星发射活动，尤其是对低轨卫星的影响更大。

不过，太阳耀斑爆发活动主要影响高科技系统。陈安芹说，虽然太阳耀斑爆发会携带大量的电磁辐射和高能粒子，但实际上只有很小一部分能够到达地球附近，加上地球有自身磁场的保护，因此即使是强耀斑爆发，对人类健康也几乎没有影响，公众不必担心，也不需要做特殊防护。