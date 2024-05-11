专家：科学预防婴幼儿呼吸道合胞病毒

为提高公众对婴幼儿呼吸道合胞病毒等呼吸道疾病的预防意识，普及预防接种在传染病防控和守护健康中扮演的重要作用，近日，人民好医生客户端邀请多位专家，聚焦婴幼儿呼吸道感染免疫预防，并对相关问题进行解答。

合胞病毒是一种呼吸道感染性病毒，在儿童中较为常见。江苏省疾病预防控制中心主任医师霍翔表示：“在呼吸道高发季节，我们在儿童疾病防控上需要多措并举。以呼吸道合胞病毒为例，要做好儿童卫生环境保护、戴好口罩等基础预防措施。”

“婴幼儿是呼吸道合胞病毒感染的主要高危人群之一。”天津市疾病预防控制中心主任张颖在近期举行的2024全国疫苗与健康大会上，也以呼吸道合胞病毒为例进行了介绍：“高达40%的婴儿会发展成为下呼吸道感染，短期或造成中耳炎、肺炎等侵袭性感染，长期或会造成反复喘息、肺功能下降等不良影响。”

那么，婴幼儿应如何预防呼吸道合胞病毒？

首都医科大学附属北京儿童医院、北京市儿科研究所感染与病毒研究室主任谢正德建议，家长应重视、加强对婴幼儿的免疫保护，尽量少带婴幼儿去人口密集的公共场所。必须要去时，需要戴好口罩、注意洗手，和有症状的患者保持一定距离，并在出现呼吸道疾病症状时及时就诊。

张颖说：“目前呼吸道合胞病毒在国内没有上市针对性预防的疫苗，但在被动免疫领域，已有预防用长效单克隆抗体获批，可采用被动免疫方式实现预防。今年1月2日，呼吸道合胞病毒长效单克隆抗体正式获得国家药品监督管理局管理局批准上市，用于预防新生儿和婴儿由呼吸道合胞病毒引起的下呼吸道感染。”

北京大学医学人文学院副院长王岳认为，从供应角度看，作为预防接种的一种措施、接种疫苗的有益补充，合胞病毒预防用单抗等创新型预防用生物制品有助于疾病预防控制体系形成“多条腿”走路的良性局面；从需求角度看，创新型生物制品的预防性使用可以广泛惠及更多人群。

很多人分不清单抗和疫苗的区别，更不知道单抗可以用于预防。对此，清华大学第一附属医院预防保健科副主任医师刘兆秋解释说，接种疫苗是主动免疫，在机体产生免疫应答，产生针对病原体的抗体来保护机体免受病原微生物的侵扰。而预防用单抗属于非疫苗类的被动免疫制剂，是将抗体注射到人体内，直接产生免疫保护作用，继而抵御相应的疾病。

“为回应老百姓对呼吸道合胞病毒预防的需求，目前，天津考虑拟在儿童预防接种门诊开展单抗接种。”张颖说。