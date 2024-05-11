国家卫健委：截至2023年底全国注册护士总量达563万人

人民网北京5月11日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍“发展护士队伍 优化护理服务”有关情况，并回答记者提问。

国家卫生健康委医政司副司长邢若齐在会上表示，截至2023年底，全国注册护士总量达到563万人，每千人口注册护士数达到4人，具有大专以上学历的护士超过80%，各地结合实际不同程度开展了老年、儿科、重症监护、传染病护理等紧缺护理专业护士培训工作，使得护士队伍的整体素质显著提高。

围绕目前护理工作面临着新的形势，邢若齐介绍，随着社会经济发展、人民群众健康素养的提升和健康理念的更新，希望得到高质量、人性化、多元化的护理服务。同时，随着老龄化社会进程的加快，大多数老年人存在多病共存情况，老年护理以及老年有关慢性疾病护理的社会需求日益旺盛。此外，慢性病患者生存期不断延长，对护理和康复的需求也不断增加，医疗诊疗量快速增长，住院服务量也在增加，临床护理工作的压力也日益加大。

“这些新情况、新变化，都要求护理工作更加主动对接人民群众健康服务的需求，不断扩大服务的内涵和外延，持续提高服务能力和水平。”邢若齐说。

邢若齐表示，目前，正会同有关部门研究制定关于加强护士队伍建设，优化护理服务的文件，希望发挥政策的支持引导作用，进一步发展优化护理服务。下一步，将采取有力措施，不断发展和壮大护士队伍。