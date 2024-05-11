孩子磕掉牙 这样处理还能“种”回去

日前，杭州一位老师把学生磕掉的牙齿及时保存在鲜奶里并紧急就医，成功为孩子保住了一颗牙齿而上了头条热搜。磕掉的牙还有什么用？为何要保存在纯牛奶里？难不成掉牙能跟断肢一样接回去？没错！保存得当、处理及时，掉牙是有可能“种”回口腔的。快来跟医生学学孩子“磕掉牙”的应急处理方法。

掉牙放归原位是最佳选项

提到牙外伤，许多人第一个反应就是“磕掉牙”。牙齿整个脱落，在专业上叫做“牙全脱出”，是最严重的牙外伤。牙磕掉后正确的应急处理对医生后续治疗成功与否的影响非常大，因此我们一定要掌握牙全脱出后的应急处理方法。

首先，保持冷静，一定要找到牙齿， 如果能够找到牙齿，要小心捏住牙冠，尽量不要触碰牙根，牙根表面有牙周膜，保护好牙周膜对于牙齿脱落后再植的成功很关键，但同时很脆弱、很容易损伤，所以尽量不要捏牙根！

如果牙齿比较干净，牙槽窝也比较清楚，可以立刻将牙齿放回原位。发生牙外伤后，在场的家长或者大人朋友一定要尽量帮助患儿把脱位牙齿放回牙槽窝中，并使用干净纱布或手绢咬住以固定脱落牙齿。

30分钟内再植成功率高

如果牙齿表面很脏，那么就捏住牙冠，用生理盐水、低温牛奶或者清水轻轻冲洗牙根，千万不要大力刷洗牙根，也不要使用肥皂等清洁剂，理由还是为了保护牙根表面的牙周膜！

冲洗干净后，能够放回原位最好。如果不能，可以保存在低温牛奶中。切记，一定要是纯牛奶，不要使用早餐奶、调味奶等等。当然，也可以放在生理盐水中。

此外，也可以把掉牙放在舌下、含在口内，但是要小心不要吞下去，这就相当于把牙齿储存在了唾液中。如果上面的这些方法都做不到，也可以用保鲜膜轻轻地将牙齿包裹起来。

总之要保持牙根的湿润，千万不要让牙根干燥，不要用卫生纸或者干纱布去包裹牙齿。有的时候牙外伤发生后，满地找牙也找不到，这时有可能是牙齿被整个嵌入了牙槽骨里，这种情况一定要尽快去医院拍片子确定。

找到了牙、也保存好了牙，最后一定要及时赶到医院。恒牙脱落后再植，30分钟内成功率很高，2小时之后成功率大打折扣，正确的保存方法、及时就医可以帮助我们提高牙再植的成功率。

乳牙外伤掉落也要就医

有时我们发现患儿只是牙冠折断了，但是牙根还存留在口腔内，那这个时候该怎么办呢？牙冠保存方法同牙齿全脱出类似，也是需要找到折断的牙冠，保存好，带到医院交给医生尽快处理，有时医生也可以将折断的牙冠再行粘接回去，恢复原有牙冠形态。

值得注意的是，对于乳牙外伤脱落，因为儿童配合性差、再植成本很高，以及再植后可能对恒牙胚产生不良影响，一般不会考虑再植，但是也要尽快就医，拍摄X线片，检查是否有残根滞留，必要时拔除，避免影响恒牙发育，后续可能还需要做间隙保持器，所以，即便乳牙不能再植，家长还是要带孩子到医院进行检查和咨询。

文/聂小汉（北京清华长庚医院）