民政部等七部门规范养老机构预收费

记者10日从民政部2024年第二季度例行新闻发布会上获悉，民政部等七部门近日印发《关于加强养老机构预收费监管的指导意见》，对预收费用收取要求、使用用途等进行规定。

近年来，一些养老机构采取预收养老服务费、押金和会员费等形式运营。这种方式让老年人及家属享受了优惠的价格，节省了逐月交费的时间成本，但也有一些养老机构预收大额费用后，出现了不按合同履行义务、资金管理使用不规范、资金链断裂破产倒闭等情况，亟需做好规范。

预收费额度方面，意见规定，养老服务费预收的周期最长不得超过12个月，对单个老年人收取的押金最多不得超过该老年人月床位费的12倍。

使用用途方面，意见列出了“负面清单”，如会员费不得用于非自用不动产、有价证券、金融衍生品等高风险投资，不得直接或者间接投资以买卖有价证券为主要业务的公司，以及用于其他借贷用途等。

意见还规定，养老机构不得以承诺还本付息、给予其他投资回报等方式，诱导老年人或者其代理人交纳预收费。押金、会员费应当采取商业银行第三方存管和风险保证金等方式管理，确保资金安全。

意见设立了2025年前建立健全跨部门养老机构预收费监管工作机制的目标。在发布会上，民政部养老服务司副司长李邦华表示，各级民政部门将会同有关部门明确各方责任分工，定期通报问题线索、研判重大风险隐患，协同做好存量攻坚；加强与存管银行协同配合，实现存款银行与民政部门信息系统的数据对接，形成行业监管部门与金融机构双向发力的管理模式。

李邦华还特别提示老年人及家属，面对低价、打折、优惠时，要保持谨慎，选择最适合自己的交费方式。