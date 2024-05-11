登革热流行预警可提前9个月

10日，《科学》在线发表的一项最新研究显示，通过建立全新的理论模型，可解析登革热长周期传播动态，继而将其流行预警提前9个月。该研究由北京师范大学全球变化与公共健康研究中心田怀玉教授团队完成。

5月以来，我国多地疾控部门发布登革热进入高发季节的提示。国际上，巴西、印尼等国的登革热疫情持续，巴西今年累计确诊病例超427万例，印尼确诊病例约为去年同期的3倍。

“我们的创新在于首次引入一种大洋指数，构建出全球变化与流行模型，从而有效预测全球登革热的流行程度和时间。”田怀玉告诉科技日报记者，团队首先采用气候驱动模型“地毯式”对近30年（1990年—2019年）的气候指标和全球登革热发病率进行了调查，发现热带印度洋全区的海表温度与登革热疫情周期存在关联。

为科学呈现这一关联，研究团队引入热带印度洋全区一致海温模态指数（IOBW）。通过对IOBW指数与全球各国登革热发病率进行精细分析，团队明确，登革热高发季节前三个月的IOBW指数是预测季节性登革热暴发程度和时间的关键指标。

“IOBW指数原本是一种大洋指标，但过去并没有将其用于进行传染病的预测和防控。”田怀玉表示，通过构建全球变化与流行模型，并对全球气候变化和登革热传播动态进行长周期深入分析后，团队发现引入IOBW指数的预测模型能够有效捕捉登革热流行的季节性波动和年际波动。

论文数据显示，该模型不仅将登革热流行的预测周期从2周至3个月，大幅提前至9个月，更将预测模型的可靠性从49%提升至70%，有望提高登革热早期预警系统的及时性和准确性。