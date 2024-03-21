全国消费维权十大典型司法案例发布

本报北京3月20日电 （记者齐志明）日前，中国消费者协会征集、汇总2023年全国法院系统推荐的消费维权司法案例，并组织有关专家进行充分研讨，综合考虑案例的新颖性、典型性、示范性及对消费维权的指导价值，确定并发布了2023年“全国消费维权十大典型司法案例”。

此次发布的“全国消费维权十大典型司法案例”涵盖多个消费领域的热点难点问题，特别是消费新业态、新模式发展中暴露出的消费维权新问题，如汽车消费中的不公平格式条款问题、直播带货消费欺诈问题、消费者行使监督权进行评论的边界、变相强制消费者扫码点餐的侵权责任、社区团购经营者承担销售者责任的认定、医疗美容服务构成欺诈的界定、未成年人网游充值维权证明责任的承担、快递服务中保价格式条款效力认定、旅游合同附加消费前提条款的责任负担规则、保险公司对投保人健康询问不明确而承担不利后果等。

此次消费维权典型司法案例的评选和发布，旨在进一步发挥司法对保护消费者权益的示范和引领作用，促进消费者权益的司法保护。同时也将震慑不法经营者，促进经营者合规经营，引导消费者理性维权，构建消费者友好型消费环境，增强消费者购买信心，激发消费活力。

《 人民日报 》（ 2024年03月21日 07 版）