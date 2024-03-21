麻辣烫出圈后 天水花式宠粉

连日来，天水麻辣烫火出圈成为地方美食顶流，吸引各地游客打卡。

为让游客拥有更好的旅游体验，天水上演一系列“宠粉”操作。

如今天水南站客流量堪比春运

据兰州铁路局集团有限公司消息，最近一周天水南站、天水站日均客流同比去年增长约40％。

昨日，天水南站工作人员告诉北京青年报记者，从兰州、西安到天水南站乘坐高铁只要一个半小时，最近天水麻辣烫爆火，外地游客增加，铁路局增开从兰州、西安开往天水的列车。“前几天的客流高峰，从西安到天水的列车最多一天有110趟，铁路部门会根据客流情况上下浮动调整列车车次。这两天，天水南站的客流量堪比春运，最多一天接待2.2万人次。”

高铁站增设麻辣烫原料专柜

在天水站和天水南站，随处可见“坐上高铁游天水”的宣传展板，有需要的旅客还可以在天水南站找服务台的工作人员领取车站自制的服务“小卡”，听工作人员介绍天水特色美食和旅游景点游玩攻略。

天水南站工作人员介绍，很多游客为天水麻辣烫而来，3月17日起，天水南站二楼候车室内增设三处天水麻辣烫原料专柜，专门售卖甘谷辣椒、定西宽粉等麻辣烫食材。

随着天水迎来了越来越多的外地游客，天水下辖的区县以及一些民间表演团体还自发在天水南站广场安排歌舞表演欢迎游客。“主要是具有地域特色的演出，比如天水清水县的轩辕鼓，演出时间主要在上午时段。除了我们南站广场，在天水古城等景区也有当地民俗表演。” 天水南站工作人员表示。

免费观光车每20分钟一班

当地公交公司根据客流到达情况，在天水南站、天水站增开“麻辣烫专线”，直达多家天水麻辣烫口碑老店。为了方便游客打卡景点，天水羲通公交旅游集团还开通了从秦州公交站（兰天城市广场）发车、途经东熠广场、伏羲庙、天水古城、秦州公交站的环线公交。同时，从3月16日起，天水还安排往返秦州文庙-古城-伏羲庙的免费观光车，每20分钟一班，外地游客凭身份证就可以免费乘坐。

天水的“宠粉”措施不止于此，为了让游客旅游体验更好，天水连夜刷墙、刷栏杆、修路，天水市党政机关也敞开门为外地游客免费提供停车位和卫生间。

秦安社火表演也安排上了

最近，天水大众路四合院的多家麻辣烫店门口都排起长队，游客越来越多，店里的桌椅根本不够用，周边炒面、火锅、螺蛳粉等商铺自发推出共享餐桌，邀请游客到店里免费就座。除有当地志愿者在现场维持秩序，天水下辖区县工作人员、热心市民也到现场给游客免费送当地特产、景区门票。

天水的热情也获得游客的点赞，游客王红督告诉北青报记者，此次到天水旅游他深切感受到天水人民的热情，好多人给游客送当地特产，赶时间打不到车还有人免费接送。“当地只有春节才表演的社火巡街也为游客二次举办了，古城里还有各式各样的节目表演，会跟游客互动，还有各种特产免费试吃。”游客李西说，“街上的药店还提供免费的蜂蜜柚子茶和百香果茶，打出租车去火车站，司机说五月份麦积山有樱桃和蟠桃，到时候欢迎再来。”

观察

天水如何形成持续吸引力

一把把蔬菜花束、一勺勺红亮的辣椒油、一碗碗天水麻辣烫“香晕了”不少网友，也吸引了不少外地游客前来打卡。中国旅游研究院副研究员韩元军接受北青报记者采访时表示，一碗麻辣烫让天水爆火，要对外地游客形成持续的吸引力，天水需要整合区域旅游资源形成特色，比如开发西北旅游，这样才能吸引游客过来，让游客住得下、有得游、有得玩。此外，还要解决主要客源地到天水的交通问题，因为交通是否便捷也是决定游客要不要来天水旅游的一个重要因素。