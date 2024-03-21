北京市养老机构实现医疗服务全覆盖

昨日，北京市卫生健康委员会召开2024年老龄健康工作会，回顾总结近年来全市老龄健康工作，部署2024年工作任务。北京青年报记者从会上了解到，目前，全市571家养老机构均与基层卫生服务机构建立了“一对一”对接机制，养老机构医疗服务实现全覆盖。今年，本市老龄健康工作将以完善“老老人”健康服务为重点，继续推动安宁疗护中心和老年护理中心转型建设。

据了解，北京市老龄健康工作以“积极老龄观、健康老龄化”为根本遵循，持续夯实老年健康服务支撑体系和深化医养结合工作服务。本市在全国率先开展老年友善医疗机构创建，从2018年的22家，增加到2023年年底的595家，创建比例达到98.7%，老年医学科建设成效明显，公立二级及以上综合性医院设立老年医学科占比达到85%。在全国率先开展社区卫生服务机构老年健康服务规范化建设，经过三年努力，达标率超过96%。

老年健康服务也在持续增容增量，聚焦失能预防，开展老年人失能健康管理项目，累计筛查重点老年人32.4万人次；聚焦失智预防，开展脑健康体检项目，累计筛查92.2万人次；聚焦口腔健康，开展老年人“口福”项目，累计为6万余名老年人提供了免费口腔健康检查；聚焦心理健康，在70个社区（村）开展老年人心理关爱项目试点。

老年健康设施更加完善方面，从2022年起，连续3年将老年护理中心和安宁疗护中心建设纳入市政府民生实事项目，累计投入专项资金超过1亿元。目前，已完成转型建设老年护理中心21家，新增床位500张，转型建设安宁疗护中心12家，新增床位600张。截至2023年年底，全市有近百家医疗机构注册了临终关怀科（安宁疗护科），开放安宁疗护床位达到1100余张。

医养结合服务方面，截至目前，已形成医疗卫生机构与养老机构签约合作、养老机构举办医疗机构、医疗卫生机构开展养老服务、医疗卫生服务延伸到社区和家庭4种医养结合服务模式，全市571家养老机构均与基层卫生服务机构建立了“一对一”对接机制，养老机构医疗服务实现了全覆盖。

市卫健委相关负责人介绍，2024年，本市的老龄健康工作将以完善“老老人”健康服务为重点，全面加强老年健康服务体系建设，落实市政府民生实事项目，继续推动安宁疗护中心和老年护理中心转型建设。开展失能老年人“健康敲门行动”，推动居家老年人上门医疗卫生服务和失能老年人长期照护服务发展。提升老年人健康素养，组织老年健康宣传周、敬老月等活动。开展社区老年健康大讲堂不少于50场，加强老年健康知识教育和相关政策宣传。开展老年痴呆防治促进行动和“口福”试点项目，扩大老年人心理关爱试点范围。

老年医学服务能力建设将继续加强，到今年年底，各区二级以上综合医院老年医学科设置比例不低于80%。做实老年人国家基本公卫服务，65岁及以上老年人城乡社区老年人健康规范化管理率不低于65%，65岁及以上老年人医养结合服务率、65岁及以上失能老年人健康服务率不低于85%。

此外，本市今年将继续加强医养结合机构能力建设，巩固社区卫生服务机构与辖区养老机构“握手”机制，提供健康指导、健康巡诊等服务。组织开展第二批国家医养结合示范区和医养结合示范机构创建工作。加强居家医养结合能力建设和医养结合队伍建设。组织医养结合人才能力提升培训项目，培训不少于500名医养结合机构从业人员。

文/本报记者 蒋若静