让虚假医药信息打的监管“擦边球”落空

生吃寄生虫减肥，医美直播带货“三无”产品……朋友圈里夸张的医药“新闻”，是否真假难辨？一些自媒体上似是而非的美容养生“知识”，背后又有多少算盘打得噼里啪啦？虚假医疗、药品、医疗器械信息，让人有时上当却无处说理。近日，国家卫生健康委联合中央网信办、最高法、最高检、公安部、市场监管总局等多部门印发《关于加强医疗监督跨部门执法联动工作的意见》，针对突出问题，要形成监管合力，维护人民健康权益。（3月20日《经济参考报》）

健康主播打着“医学科普”旗号，大肆宣传产品功效；养生博主探访养生机构，名为探店，实为招揽生意；主播声称“卖的不是药”，却宣扬“此物有药效”；坦承自己不是医生，却有医生模样的人在一旁称量包装，暗示“背后有医生团队”；医美网红分享个人经验，却频繁发送产品链接、提及某项服务……网上虚假医药信息数量多、花样百出，很多人受其影响，从而把非药品当药品来使用，把假医生当真医生来信任。

在内容和形式上擅长打“擦边球”，是虚假医药信息大量存在的重要原因。内容分明是在打软广告，却可以辩称是在拍摄日常场景、记录生活经历，镜头下频繁出现的产品、话语里常被提及的机构，则被当作不经意间透露的生活细节。广告生活化、场景化、故事化，监管的线条就变得模糊不清；执法成本大、假信息消失快、马甲更换频繁，通过虚假医药信息敛财就容易变成一门“好生意”。

除了善于伪装，虚假医药信息还瞅准了监管灰色地带。倘若卫健部门认为只有监管医疗机构和医务人员的责任，市场监管部门则认为医药的专业性极强而难以监管，在部门之间就容易出现“两不管”现象。倘若行政部门完成行政监督与处罚职责就了事，没有将信息留存或移交，将来司法调查或许就得从头再来。各家自扫门前雪，中间就容易出现“留白”。

因此，要想让虚假医药信息的“擦边球”落空，首先需要划清界限、消除模糊空间，只有重新清晰界定什么产品是医药，哪些行为属于医药广告管理范畴，对线上虚假医药信息才能明察秋毫。只有跨部门执法“打好配合”、行政与司法做好衔接，尤其在互通信息、共享资源方面强化合作，方能消除监管真空地带，让虚假医药信息的“球”不管落到哪里，都能够得到精准“判罚”。

医药涉假对生命与健康构成巨大威胁，医药信息这个源头涉假，整个链条就会从头假到尾，其危害就会更大；线下虚假医药信息的杀伤力本就很强，虚假医药信息与互联网结合，将再次显著放大杀伤力。受这些因素影响，线上虚假医药信息理应成为治理的重点，且只有明确规则、联动执法、持续加大整治合力，才能让线上虚假医药信息无一例外地被清晰看见、被严厉惩处、被强力震慑而不敢造次。