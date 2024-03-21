给予老人足够耐心，是子女的重要一课

我是被一段“年轻人住进养老院”的短视频吸引来到杭州滨江阳光家园养老院的。进一步了解，才知道这是一个叫“多代同楼”的陪伴性养老项目，前期已经试点了两批次。

陪伴者每月为老人提供至少10小时的陪伴服务，就能免租入住养老院一年，“青银”两代人住在同一屋檐下。这样一来，年轻人没了租房压力，老年人可以排解寂寞，双方都能得到“实惠”。

在阳光家园里，老人们最自豪的时刻，大概率是提起自己的子女和孙辈的时候。在工作问题上，“子女们”都很争气，他们大都事业有成，工作繁忙。老人们常常陷入两难境地，既盼望子女有出息，也渴望他们能多来陪陪自己。

可以说，老人有陪伴的情感需求，才有了“多代同楼”项目。陪伴时间为一年，可以给老人们提供相对稳定、长久的陪伴，一年一换，也能让更多年轻人有机会参与到项目中来。

很多年轻人一开始都是奔着免房租来的，当他们全身心投入这个项目时，才发现被治愈的不只是老人，还包括他们自己。家属来给老人们送吃的、喝的，老人都会给陪伴者留一份，陪伴者也经常礼尚往来。

年轻人从老年人这里汲取“人生经验”，老年人从年轻人这里获得各类“技术支持”和情绪价值，一切都相得益彰。有老人说，和这群年轻人相遇，像是人类生命的交响曲，让他暂时忘了年龄和病痛。

据《2023年杭州统计年鉴》，滨江区是杭州市最“年轻”的城区，这里的“年轻面孔”密度很高，年轻人热情、有活力，也有志愿服务的需求，他们的到来，恰好可以弥补“代际交流”的缺席，给养老院带去朝气。

这是一个有益尝试，类似代际共融的养老服务模式在国外也有不少探索，在一些环节的设计上，滨江民政和养老院考虑到了很多细节，比如不过分追求陪伴时长，更注重陪伴质量，入住养老院前，陪伴者要经历两轮面试、体检、心理测试、培训等多个环节，还有“有无犯罪记录”的筛查，设法让陪伴服务更“安全”。

不过，亲情是没有替代品的，非血缘关系的情感支持也只能在一定程度上弥补老人情感需求的缺口。居家养老仍是多数长辈的主动选择，当老人们年纪越来越大，会饱受疾病困扰，也会面临数字鸿沟等一系列问题，如果，子女、孙辈在看病、就医这样的“关键时刻”能陪在他们身边，多关心他们，相信会比任何形式的陪伴服务要有效得多。

高质量的陪伴需要给予老人们更多包容，很多时候，作为“子女”“孙子孙女”的我们要问问自己，面对长辈时，是否给予了对方足够的耐心和包容，这是和老人们相处的重要一课。“耐心”要怎么培养，采访中，一位陪伴者的回答给了我答案，和老人相处时，要学会让自己慢下来：慢慢地听、慢慢地想、慢慢地讲，一切都得慢慢来。对待家中的老人，工作忙，没时间陪，恐怕不是借口，时间挤一挤总是有的。