世界睡眠日：警惕“打鼾” 别让睡不好觉影响健康

3月21日是世界睡眠日。睡眠同每个人的生活息息相关，睡眠质量的好坏更是直接影响着一个人的精神状态和身体健康。武汉大学人民医院（湖北省人民医院）耳鼻咽喉科副主任医师韩继波在接受人民网记者采访时提示，打鼾不仅不等于睡得香，还存在睡眠呼吸暂停风险，可导致包括心血管疾病在内的多种疾病，甚至诱发猝死。

韩继波介绍，打鼾是人在睡眠时由于上气道松弛、塌陷、舌根后坠，导致上气道狭窄，呼吸时气流通过狭窄的咽部发出的一种声音，严重时甚至会出现上呼吸道被完全阻塞，造成呼吸间歇暂停，医学上称之为阻塞性睡眠呼吸暂停综合征，俗称“鼾症”。

“阻塞性睡眠呼吸暂停综合征以睡眠时呼吸反复停顿为特征，会导致血氧饱和度降低，可能引起高血压、冠心病、脑梗、脑出血、糖尿病等疾病，尤其在后半夜猝死风险较高。”韩继波说，如果晚上表现出睡眠质量差、反复憋醒、多动不安、夜尿增多等；白天出现精神不振、嗜睡、乏力、注意力不集中等，应高度警惕阻塞性睡眠呼吸暂停综合征的发生。建议及时就医，进行相关监测，尽快明确诊断。

哪些人群容易出现阻塞性睡眠呼吸暂停综合征呢？韩继波表示，肥胖、鼻中隔偏曲、有鼻息肉、扁桃体肥大、软腭及舌根后坠等人群极易出现阻塞性睡眠呼吸暂停综合征。

韩继波建议，打鼾的肥胖人群应积极减重、戒烟、戒酒，在睡觉时尽量保持侧卧位；因感冒或其他疾病引起鼻黏膜充血水肿时，及时使用鼻黏膜喷剂，以保持鼻腔的通畅。同时，对于鼾症患者还可通过呼吸机持续正压通气、手术等方法进行治疗。