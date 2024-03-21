世界睡眠日：如何调整生物钟？专家支招

3月21日是世界睡眠日。昼夜节律，可以被简单理解为生物钟。由于生活方式以及各方面的不规律，不少人受生物钟紊乱问题困扰，表现为睡眠障碍等症状。如何调整生物钟，拥有好睡眠？为此，人民网采访了成都市中西医结合医院治未病中心副主任侯天舒。

侯天舒介绍，目前医学上处理失眠等睡眠障碍问题主要包括三个方面的治疗，药物治疗、物理治疗、心理行为治疗。其中，心理行为治疗是指通过调整心理状态或改变一些睡眠习惯促进睡眠。它是目前医学上治疗失眠的首选方法。

“首先要固定好新的作息时间，按照固定的睡觉、起床时间进行规律作息。”侯天舒提示，如果现在的作息时间与计划的时间差距较大，可以逐渐提前上床时间，循序渐进。一般来说，3个星期就能建立属于自己的规律性生物钟。

侯天舒表示，良好的睡眠质量需要营养支持，在保证规律饮食的情况下，可以适量补充维生素B和维生素C；适量运动也可以增加睡眠动力，建议每天坚持运动，最好是有氧运动，如踢球、慢跑、游泳、爬山等。运动尽量在白天进行，睡前2小时内应避免运动。

“创建舒适的睡眠环境对改善睡眠也很重要。”侯天舒提到，睡眠环境包括光线、温度、声音、卧具。睡前光线要暗，避免蓝光，睡前少接触电脑、手机等电子产品。周围环境保持安静，卧室温度以20摄氏度到30摄氏度为宜。枕头、被子要舒适。需要注意的是，如果长时间出现睡眠障碍，切忌擅自服用药物，应及时寻求专业医生的帮助。