CRISPR能消除培养细胞中艾滋病病毒

科技日报北京3月20日电 （记者刘霞）荷兰阿姆斯特丹大学医学院科学家开展的一项新研究证明，利用最新CRISPR-Cas基因编辑技术，能消除实验室中受感染细胞内所有艾滋病病毒（HIV）的痕迹，为治愈艾滋病带来新希望。相关研究论文将提交于4月27日至30日在巴塞罗那举行的欧洲临床微生物学和传染病大会。

治疗HIV面临的一个重大挑战是，病毒能将其基因组整合到宿主DNA内，这使其极难消除。CRISPR-Cas基因编辑工具为靶向HIV的DNA提供了一种新手段。

研究人员表示，HIV可感染体内不同类型的细胞和组织。他们的目标是开发出一种强大而安全的CRISPR-Cas组合方案，可在不同细胞环境灭活不同HIV毒株，有望提供一种能有效对付多种HIV变体的广谱疗法。

团队使用CRISPR-Cas和两种gRNA，来对付“保守”的HIV序列。这意味着他们旨在攻击在所有已知HIV毒株基因组内保持不变的部分，并治愈了HIV感染的T细胞。他们进一步评估了来自不同细菌的各种CRISPR-Cas系统，以确定其治疗感染HIV的CD4 T细胞的有效性和安全性。结果显示，SaCas9系统表现出优异的抗病毒性能，能用单一gRNA完全灭活HIV，并用两种gRNA切除病毒DNA。

研究团队强调，最新研究只是概念验证，不会立刻用于治愈HIV。他们计划进一步优化靶向大多数HIV宿主细胞的递送途径，并将结合CRISPR疗法和受体靶向试剂，开展临床前试验。