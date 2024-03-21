肺癌蛋白质致命弱点发现

科技日报北京3月20日电 （记者张佳欣）肺癌是全球死亡率最高的恶性肿瘤。其中非小细胞肺癌（NSCLC）占比达到85%。表皮生长因子受体（EGFR）是NSCLC最常见的驱动突变基因。现在，一个国际科学家团队首次证明，EGFR的一个关键界面可能会成为更有效的治疗靶点。相关论文19日发表在《自然·通讯》杂志上。

EGFR是一种位于细胞表面的蛋白质。在某些癌症中，基因突变EGFR刺激正常细胞无休止生长，导致肿瘤。多种癌症治疗方法可以阻止和抑制突变EGFR，但EGFR仍可能发生二次突变且产生耐药性，这阻碍了研究人员开发靶向疗法的努力。

在最新研究中，科学家获得了一种已知与肺癌有关的耐药EGFR突变的超分辨率图像。其利用荧光分子光漂白定位成像（FLIMP）技术实现。FLIMP首次以小至2纳米的精度显示了耐药EGFR突变中的分子如何相互作用。

瑞士日内瓦大学团队使用计算机模拟，与FLIMP分析相结合，提供了突变EGFR复合体的原子细节。由此，研究小组能够比较突变EGFR和健康EGFR的结构细节，以确定对肿瘤生长至关重要的耐药突变中相互作用的分子之间的界面。

研究小组在培养肺细胞和小鼠体内引入了耐药EGFR的额外突变，从而干扰了新发现的界面。额外的EGFR突变被证明可以阻止癌症生长，小鼠没有形成肿瘤，表明这种EGFR突变促进癌症形成的能力依赖于这些界面。

研究人员希望，这些界面可以作为新癌症疗法的潜在靶点，以克服EGFR突变获得的耐药性。