问：惊蛰时节可以挽起裤腿吗？

答：“百病从寒起，寒从足下生。”足部与全身各脏腑都有着密切关系，而足位于人体末端，离心脏甚远，当人体为防止散热过多，末梢血管收缩，血流受阻，足部温度下降明显，更易受到外邪侵袭。

惊蛰时节仍是忽冷忽热，乍寒时有，早晚温差偏大；雨量较大，湿度较重，过早地挽起裤脚会导致风寒湿之邪过多地从脚踝处随经脉侵袭人体，而造成人体各处关节的酸胀疼痛不适，经久难愈。

——《个人健康手册（二十四节气·惊蛰篇）》