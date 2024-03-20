惊蛰时节养肝，要多吃动物肝脏吗？
2024年03月20日09:17 来源：人民网-人民好医生
问：惊蛰时节养肝，要多吃动物肝脏吗？
答：一般适量食用少量动物肝脏可能对肝阴不足体质患者有一定的食疗作用。但是，由于肝脏是人和动物最大的解毒器官，大量食用会加重肝脏的负担，对于慢性肝病患者更容易引发各种并发症。
——《个人健康手册（二十四节气·惊蛰篇）》
扫码查看更多《个人健康手册》内容 扫码下载“人民好医生”客户端
(责编：马晓慧、权娟)
问：惊蛰时节养肝，要多吃动物肝脏吗？
答：一般适量食用少量动物肝脏可能对肝阴不足体质患者有一定的食疗作用。但是，由于肝脏是人和动物最大的解毒器官，大量食用会加重肝脏的负担，对于慢性肝病患者更容易引发各种并发症。
——《个人健康手册（二十四节气·惊蛰篇）》
扫码查看更多《个人健康手册》内容 扫码下载“人民好医生”客户端
人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们 | ENGLISH
人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263 举报邮箱：jubao@people.cn
人民网服务邮箱：kf@people.cn 违法和不良信息举报电话：010-65363636 举报邮箱：rmwjubao@people.cn
互联网新闻信息服务许可证10120170001 | 增值电信业务经营许可证B1-20060139 | 广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号
信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号|京公网安备11000002000008号
人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved