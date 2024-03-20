问：惊蛰时节养肝，要多吃动物肝脏吗？

答：一般适量食用少量动物肝脏可能对肝阴不足体质患者有一定的食疗作用。但是，由于肝脏是人和动物最大的解毒器官，大量食用会加重肝脏的负担，对于慢性肝病患者更容易引发各种并发症。

——《个人健康手册（二十四节气·惊蛰篇）》

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