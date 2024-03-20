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惊蛰后如何合理进行健身运动？

2024年03月20日09:14 来源：人民网-人民好医生

问：惊蛰后如何合理进行健身运动？

答：冬季带给我们的除了寒冷还有僵硬：身体各器官如内脏、肌肉的功能都处于较低水平，骨骼和韧带都容易造成运动损伤。
惊蛰是开展锻炼的好时节，但强度不宜过大，适合开展打太极拳、做健身操、放风筝、踏青爬山等有氧户外活动，能有效增强机体免疫力和抗病能力。

——《个人健康手册（二十四节气·惊蛰篇）》

                             

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(责编：马晓慧、权娟)




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