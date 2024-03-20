问：惊蛰时节应该怎么吃？

答：惊蛰到来时，随着气候的变化，人体阳气升，阴气相对较弱，易产生肝火，导致肝脾不和。因此，饮食应清淡，可食用如梨、枇杷、香蕉、菠菜、茄子、生菜、黄瓜、菱角等食物。同时应减少摄入如油炸食品等不易消化的食物，同时避免食用冷食和刺激性食物。

——《个人健康手册（二十四节气·惊蛰篇）》

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