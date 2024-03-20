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惊蛰时节，如何祛湿健脾、增强正气?

2024年03月20日09:00 来源：人民网-人民好医生

问：惊蛰时节，如何祛湿健脾、增强正气?

答：春天细雨纷纷，空气湿度大，容易出现“回南天”的现象，“回南天”容易造成居住的环境变得潮湿，湿邪侵袭人体，困阻肢体肌肉，则会令人出现疲乏、身重的表现；湿邪困脾则易致腹泻，所以要注重“祛湿”。
健脾祛湿的中药如茯苓、薏米、淮山药等，适当服用不仅能健脾祛湿，还能培养人体正气。

——《个人健康手册（二十四节气·惊蛰篇）》

                             

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(责编：马晓慧、权娟)




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