问：惊蛰三候是什么？

答：古人将惊蛰分为三候：“一候桃始华，二候仓庚鸣，三候鹰化为鸠。”“桃始华”即桃花开放；“仓庚”即黄鹂，黄鹂鸟开始鸣叫了；至于“鹰化为鸠”，古人认为，有些动物会“改头换面”，人们看到老鹰减少了，鸠（这里可能指布谷鸟）多起来，以为这些鸠是老鹰变化而来的。与惊蛰三候对应，在二十四花信风中，惊蛰期的花信风是一候桃花、二候棠棣、三候蔷薇。

——《个人健康手册（二十四节气·惊蛰篇）》

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