问：什么是惊蛰节气？

答：每年3月6日前后，当太阳到达黄经345度时，惊蛰节气到来。惊蛰，古称“启蛰”，是二十四节气中的第三个节气，标志着仲春时节的开始。《月令七十二候集解》曰：“二月节......万物出乎震，震为雷，故曰惊蛰，是蛰虫惊而出走矣。

——《个人健康手册（二十四节气·惊蛰篇）》

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