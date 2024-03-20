加强儿童专科 改善医疗服务——2024年医疗和妇幼健康这样发力

健康与每个人息息相关，儿童的健康成长更是牵动着每个家庭，如何推动儿科诊疗均质化、规范化？如何把病患问题尽量解决在基层医疗卫生机构？

国家卫生健康委19日举行新闻发布会，围绕“推进卫生健康事业高质量发展，护佑人民群众生命健康”主题，重点介绍医疗、基层和妇幼健康有关工作，以及下一步工作计划。

支持67个儿科重点专科建设 推动儿科诊疗均质化

儿童的健康成长牵动着每个家庭，儿科医生资源不足或区域分布不均现象如何破解？

国家卫生健康委医政司副司长李大川介绍，国家卫生健康委积极健全儿童医疗卫生服务体系，设置2个国家儿童医学中心和5个国家儿童区域医疗中心，支持67个儿科相关专业的国家临床重点专科建设，依托医联体优化儿童医疗资源配置，提高儿科优质医疗资源可及性。

李大川表示，2024年将进一步完善儿童医疗卫生服务体系，要求每个省建立一个高水平的儿童专科医院或综合医院儿科，完善医疗机构24小时救治绿色通道和一体化服务，扩大儿科住院医师规范化培训规模，加强儿科专业住院医师规范化培训基地和师资队伍建设，完善儿童医疗保障待遇和支付政策。

82.7%的二级以上公立医院开展预约服务 打造“更有温度的医疗服务”

目前，已有82.7%的二级以上公立医院开展预约诊疗服务，全国三级公立医院平均预约诊疗率达到61.1%。

李大川介绍，加强医疗服务、改善就医感受是卫生健康部门的一项重点工作。2015年至2020年连续实施的两轮进一步改善医疗服务行动计划和2023年启动的“改善就医感受 提升患者体验”主题活动，都对开展分时段预约就诊、缩短患者门诊等候时间提出具体要求。

李大川表示，2024年将持续以改善服务“小切口”撬动看病就医“大民生”，依托医联体提升医疗服务连续性，给患者提供出院后的管理和随访服务，引导医疗机构建立“一站式”服务中心，持续推广新型门诊等主动回应群众看病就医新期盼，构建和谐的医患关系，打造“更有温度的医疗服务”。

基层医卫机构诊疗人次占比达52% 分级诊疗制度有序推进

“大病重病在本省就能解决，一般的病在市县解决，头疼脑热在乡镇、村里解决”，是深化医改的重要目标。

目前基层的医疗卫生机构诊疗人次占比达52%。国家卫生健康委基层司司长傅卫介绍，实现分级诊疗，关键是乡村的医疗卫生机构有能力解决群众的常见病、多发病，对就医行为进行必要引导，绝对不能限于“打个针”“拿个药”。

傅卫表示，2024年将以全面推进紧密型医共体建设为重点，推动人员、技术、服务、管理四个下沉，加强基层首诊和疑难疾病的识别转诊服务能力，推行基层检查、上级诊断、结果共享，着力提升基层医疗卫生机构服务能力，使更多常见病、多发病能够在县域内解决。

省市县三级危重孕产妇救治中心达3491个 织密母婴安全保障网络

2023年，全国孕产妇死亡率为15.1/10万，婴儿死亡率为4.5‰，5岁以下儿童死亡率为6.2‰，与2020年相比，分别下降10.7%、16.7%和17.3%。婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率已达到“十四五”国民健康规划目标要求。

国家卫生健康委妇幼健康司副司长沈海屏介绍，全国已建立省市县三级危重孕产妇救治中心3491个、危重新生儿救治中心3321个，覆盖广泛、分级负责、上下联动、应对有序的危重孕产妇和新生儿救治体系基本建立。

沈海屏表示，下一步，国家卫生健康委将持续巩固实施“母婴安全五项制度”，织密母婴安全保障网络，印发加强助产服务管理文件，提升急危重症救治能力，开展生育友好医院建设，提高孕产妇住院分娩舒适度和满意度。（记者李恒、董瑞丰）