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健康“医”点通

世界口腔健康日：如何正确应对口腔溃疡？专家支招

陈子源

2024年03月20日08:26 来源：人民网

3月20日是世界口腔健康日。拥有健康的口腔能让我们“吃嘛嘛香”，然而如果不幸出现了口腔溃疡，吃东西就成为了痛苦的折磨。关于口腔溃疡的常见误区有哪些？又该如何正确应对口腔溃疡？为此，人民网采访了成都市中西医结合医院口腔科主治医师何怡。

(责编：王仁宏、吕骞)




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