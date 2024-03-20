世界口腔健康日：如何正确应对口腔溃疡？专家支招

3月20日是世界口腔健康日。拥有健康的口腔能让我们“吃嘛嘛香”，然而如果不幸出现了口腔溃疡，吃东西就成为了痛苦的折磨。关于口腔溃疡的常见误区有哪些？又该如何正确应对口腔溃疡？为此，人民网采访了成都市中西医结合医院口腔科主治医师何怡。