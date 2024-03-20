健康“医”点通
世界口腔健康日：这6个口腔健康误区 你知道吗?
人民网记者 闫妍
2024年03月20日08:34 来源：人民网
3月20日是世界口腔健康日。不论多大年纪，爱护口腔对身体健康和生活幸福都至关重要。天津医科大学第二医院口腔科副主任医师马士卿在接受人民网记者采访时表示，口腔健康是全身健康的重要组成部分，以下6个口腔健康误区，一定要避开。
海报制作：实习生徐小岩
(责编：王仁宏、吕骞)
人民网记者 闫妍
3月20日是世界口腔健康日。不论多大年纪，爱护口腔对身体健康和生活幸福都至关重要。天津医科大学第二医院口腔科副主任医师马士卿在接受人民网记者采访时表示，口腔健康是全身健康的重要组成部分，以下6个口腔健康误区，一定要避开。
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