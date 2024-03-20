中国移动支付迅速发展、加快渗透，在降低交易成本、推进普惠金融等方面发挥了巨大作用，但也衍生出部分老年人以及境外来华人员不适应、不习惯等问题。

自《关于进一步优化支付服务 提升支付便利性的意见》印发以来，多方积极响应，一系列优化举措正在落地。

上海作为国际金融中心和全国最大的空海港入境口岸，是中国对外展示的重要窗口。3月15日，中国人民银行在上海召开在沪金融机构优化支付服务推进会。目前，上海市优化支付服务已取得积极进展，机场、车站、星级酒店、重点商圈等重点场景的外卡受理覆盖率、支持外卡取现的ATM覆盖率持续提升。中国人民银行副行长张青松表示：“上海是外籍来华人员的主要目的地之一，在进博会支付服务保障方面积累了良好的经验，希望继续发挥示范带头作用，让更多的支付便利化举措落地见效。”

中国银联以“全域、全场景、全解决方案”为目标，率先投入30亿元资金，用于重点城市、重点场景的受理终端改造、标识布放、宣传推广等。同时撬动支付行业各方共同投入资源，通过提供刷卡、扫码、手机Pay、ATM取现等综合支付解决方案，推动移动支付、银行卡、现金等支付方式并行发展、相互补充，将覆盖全国41个重点城市、8大类26个高频支付场景。

多家商业银行通过适老化改造、创新产品、完善英语版APP等举措提升支付服务水平。工商银行在小额扫码方面创新产品，改善境外来华人士扫码支付体验；在现金兜底方面，协同做好外卡取现及零钱包服务，满足境外来华人士多元支付服务需求。交通银行将进一步完善个人手机银行APP英文版功能，提升业务受理能力与移动支付便利度，今后还会开发日语版、韩语版等。邮储银行将通过“一县一商场”活动，为消费者使用拍卡等非接支付给予优惠，培育城乡居民尤其是老年人使用非接支付习惯。

在移动支付体验方面，第三方支付平台通过简化操作流程，更好服务老年人群体和境外来华人员。

初次来华的外国人想用微信支付怎么办？考虑到境外用户持证多样、对实名认证流程不习惯的情况，微信支付现已支持境外用户首次开通使用时，可在仅绑定外卡的情况下，在一定额度内直接进行免认证小额支付。用户后续可选择继续提交实名信息，完善实名认证，提高交易额度。此外，针对外国人姓名格式特点，微信支付已支持多种格式兼容。

目前，微信支付外卡服务已为境外用户开放了包含餐饮、交通、商超、酒旅等多个领域商户，同时支持扫码等多种支付方式，并通过不断拓展消费场景，持续优化支付体验，保障境外人士畅享境内便利移动支付。

来自埃及的阿荷默德最近在深圳体验了移动支付，他发现，即便没有中国的手机号码，只要通过简单的步骤就能在微信上绑定外国银行卡，按照提示填写几个信息就行，绑卡后即可使用微信支付。“移动支付变得简单多了。在中国，我可以非常方便地买咖啡、坐地铁。”他说。