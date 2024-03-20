体育消费步入发展快车道

周日上午10点，北京朝阳公园南侧的户外运动场一番热闹景象：健身步道旁，运动爱好者在压腿、深蹲进行跑前热身；乒乓球台前，身着专业运动服的青少年正在比赛；远处，五人制足球场内不时传来阵阵欢呼声。

这些年，人民健康意识不断提高，大众参与体育运动热情高涨，推动体育消费市场蓬勃发展。国家体育总局近期发布数据，2012年以来，我国体育产业增加值年均增速15.4%。体育消费作为居民生活服务消费的重要组成部分，成为消费新的增长点。预计到2025年，我国经常参加体育锻炼人数比例将达到38.5%。运动群体不断壮大，行业发展步入快车道，消费需求与产品供给形成良性互动，潜力不断释放。

推动体育消费，要着力发展体育赛事经济。2023年，国家体育总局印发《关于恢复和扩大体育消费的工作方案》提出，要加大高质量赛事供给，进一步完善赛事体系，大力发展职业赛事，鼓励社会力量举办自主品牌体育赛事，不断提高赛事组织管理水平，提升观赛参赛体验。

体育赛事走进乡村、商圈，成为乡村全面振兴和各地提振经济的重要推动力。“村BA”“村超”赛事火爆，跟着赛事去旅行，为游客带来全新体验。专家表示，社交化、娱乐化、个性化成为大众参与体育运动的驱动力，由此带来的文体旅商综合发展是当前体育消费的新模式。适应人民群众不断增长的健身需求，要不断丰富群众健身活动。引导推动各地开展社区运动会，扩大覆盖范围、提升服务水平。组织开展全民健身线上运动会等线上群众体育活动，吸引群众广泛参与。鼓励和引导各地因地制宜，推动群众身边的“三大球”赛事活动广泛安全开展。

高质量场地设施是促进体育消费的有力保障。在各地，自行车专用道、“口袋”运动场、城市水上营地不断出新，为大众提供充足的体育消费空间载体。据统计，2023年我国全国人均体育场地面积达到2.89平方米，全民健身步道达到37.1万公里，比2019年增长了107%。要不断丰富体育消费场景。提升场地设施质量，支持各地建设体育公园、全民健身中心、公共体育场等体育场地设施，进一步提升公共健身设施服务水平和使用效益。同时，加强科技创新引领，大力发展智能体育装备，提升科学健身智慧化水平。推动智慧体育场馆、智能体育公园等智慧化体育场地设施建设，打造具有沉浸式、体验式、互动式的数字体育消费新场景。

当前，消费人群不断拓展，消费层次也越发多样，青少年、老年人等群体的运动需求都很旺盛，相关产品和服务应该同步跟上。专家表示，随着运动健身的需求不断增加，体育爱好者追求更加丰富的消费体验，要在体育业态创新，发展新兴体育项目等方面下功夫，打造新颖多样的体育消费场景和业态，助力经济社会发展，不断满足人民美好生活需要。

《 人民日报 》（ 2024年03月20日 19 版）