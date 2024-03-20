麻辣烫引流折射城市发展密码

自由搭配的食材、爽滑劲道的粉条、辣中带香的配料……最近，甘肃天水的麻辣烫从社交平台热辣“出圈”，天南海北的游客被吸引前去，许多小吃店人头攒动、热闹非凡。

天水麻辣烫走俏，除了因为本身别具特色，还离不开众多网友推荐和当地借势推广。通过组织美食节、文旅推介等活动，当地借力引流，让城市热度迅速提升。

火热之时，当务之急是如何把流量变“留量”。近段时间，大规模客流考验着天水的承载力，需要当地积极作为，完善服务与管理。就此，当地加强对重点场所的环境卫生整治，开通公交专线，设置临时停车点，主动完善基础设施、优化服务。与此同时，面对仍在增长的客流量，还需做好应急预案，动态研判最大承载量，全力做好应对准备，并加大监管力度，进一步优化消费环境，着力留住远方的客人。

火热之后，长久之计是如何让“网红”变长红。特色美食的拉动效应容易边际递减，但借此挖掘出的产业潜力不会消失。纵向来看，天水麻辣烫受关注后，其所用的甘谷干辣椒的网络成交额大幅增长。不妨以此为契机，进一步推介“甘”味土特产，做大做强特色农产品和食品加工业。横向来看，特色小吃所吸引来的客流，将为餐饮、住宿、旅游、文娱等行业带来机遇，进一步激发城市动能。在因螺蛳粉走红的工业城市广西柳州，当地趁着高关注度的窗口期整合资源、挖掘特色，推出涵盖风情古镇、螺蛳粉产业园、文创街区等的旅游线路，让文旅产业保持了热度。可见，当美食带来的“网红”效益退去，只有不断彰显自身独特性，才能持续增强城市的生命力、吸引力。

民以食为天。特色美食滋养了味蕾，链接了人们对美好生活的向往，也折射了一座城市在全媒体时代增加话题度、借流量赋能发展的密码。由特色美食发端，以优质公共服务承接，靠独特魅力持续吸引，相信将有更多城市各美其美、实现长红。

《 人民日报 》（ 2024年03月20日 11 版）